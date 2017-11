Víctor Hugo Morales fue desvinculado de C5N: hoy no sale al aire

Víctor Hugo Morales fue desvinculado esta tarde de la cadena de noticias C5N y no saldrá al aire en su programa de hoy a las 18 horas. Según confirmaron fuentes de la emisora a Clarín, fue una decisión de "mutuo acuerdo". De todos modos, el programa El Diario seguirá con otro conductor.

El canal también echó a Julián Capasso, el productor de Víctor Hugo que insultó a viva voz a Alfredo Leuco en la entrega de los Martín Fierro. En éste último caso, fue "por su inaceptable comportamiento en un evento público", según fuentes de la emisora.

Tal como adelantó Clarín hace menos de dos meses, Cristóbal López buscaba moderar el discurso K en sus medios y, después del despido de Roberto Navarro, analizaba cómo sacarse de encima a otra de sus principales figuras. En ese contexto surgió el conflicto con el productor de Víctor Hugo en la entrega de los Martín Fierro.

El Grupo Indalo emitirá un comunicado en las próximas horas.

Víctor Hugo Morales publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, donde sostuvo que esta situación era "previsible. Me comunicaron que me han DESPEDIDO de @C5N. Emocionadamente GRACIAS a todos dentro y fuera del canal que me regalaron 1 año y medio de felicidad profesional. ¡Viva la libertad de expresión!".