Talento de exportación

Venado Tuerto no solo exporta talento en deportes (Walter Herrmann, Guillermo Coria, Marcos Ciani o los campeones mundiales de paleta, entre otros), sino que hay un sinfin de artistas que se destacan a nivel nacional e internacional, como son los casos de Santiago Giralt, Jota Morelli o Leo Genovese, entre tantos otros.

Un caso para destacar es el de Franco Felici, un gran cantante nacido en Venado Tuerto y que desde hace varios años esta radicado en España. El gran talento de Franco en nuestra ciudad se podía disfrutar cuando integraba "Joven Boris", la banda que mejor sonaba en la región.

Los caminos de la vida decidieron que Franco se instale en Barcelona para formar parte de la banda "Sons Of Meteora". La misma banda se presenta de la siguiente manera: "Películas de serie B, ciencia ficción, humor negro y actitud, mucha actitud. Con un toque de locura y otro extraterrestre, el rock de "Sons of Meteor a" ha aterrizado para quedarse. Con poco más de 6 años de trayectoria a sus espaldas, tras varias giras nacionales y europeas y tener el respaldo de reconocidos medios del sector musical, "Sons of Meteora" ha pasado de ser una promesa a una realidad en un abrir y cerrar de ojos".

A finales del 2011 el grupo se encerró en el estudio con el afamado productor Joe Marlett (Foo Fighters, Queens of Stone Age, Nine Inch Nails) para concebir su primer LP, "Between The Lines". El año pasado sacó otra gran disco; "From The Ashes".

Entre muchas influencias, la banda se identifica con el sonido de Foo Fighters, Queen Of The Stone Age, Soundgarden y Nirvana, entre otros.

En el día de ayer la banda liderada por el venadense tuvo una excelente oportunidad de mostrar todo su talento, y no falló; dio un demoledor concierto en "Radio3", una de las emisoras más importante de España.