Charla en Hospital de Baigorria sobre la Cobertura Universal de Salud

Hoy jueves desde las 10.00 horas el Presidente de la Federación de Profesionales de la Salud (FESPROSA), Jorge Yabkowski, estará en el Hospital de Granadero Baigorria para brindar una charla sobre la CUS y sus implicancias en el derecho a la salud y las condiciones de trabajo que se vislumbran de aplicarse el decreto nacional. La jornada es parte de una serie de charlas en diferentes puntos de la provincia lanzadas desde el Movimiento por el Derecho a la Salud de Santa Fe, del cual el Sindicato de Profesionales de la Salud (SIPRUS) forma parte.

De la mesa formarán parte el Secretario Gremial de SIPRUS, Diego Ainsuaín y será presentada por la Secretaria General de la Fesprosa y Presidenta de SIPRUS, María Fernanda Boriotti. Se espera una gran concurrencia de los trabajadores del hospital para discutir, en el anfiteatro central del mismo, sobre la normativa decretada desde el ejecutivo nacional que, según afirman, da por tierra el sistema universal, público y gratuito.

“En agosto de 2016 el gobierno nacional lanzó este programa mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia inhibiendo el debate parlamentario, tratando de modificar de manera regresiva el sistema de salud; de la misma manera que intenta reformar las conquistas vinculadas a Salud Mental, mediante decretos reglamentarios”, explicó Yabkowski.

“Este decreto establecía un programa de seguro para quienes no tenían obra social de relación de dependencia o prepaga, no universal. Con esto, un paquete de prestaciones básicas, un modelo de salud para pobres de la manera que se viene planteando desde el Banco Mundial y los organismos financieros desde los años ’90. Con el correr del tiempo se vio que tenía muchas dificultadas, el presupuesto asignado era solo de 8 mil millones de pesos, lo cual no alcanzaba para conformar un seguro y ese fondo estaba y sigue congelado en un fideicomiso del Banco Nación dado que tenían que tenían que ponerse de acuerdo el gobierno y la CGT para poder administrarlo”, profundizó el referente de los profesionales de la salud.

Según comentó, la CUS en tanto plan nacional no tiene presupuesto asignado en el año 2018. La apuesta del gobierno central sería que las provincias aporten fondos para el seguro de salud, mientras sufren duros recortes en sus fondos por las reformas laborales y previsionales mediante la pretendida armonización de las cajas. “El objetivo principal era sacarle presupuesto a los hospitales y centros de salud y otorgárselos al seguro. Al tener el presupuesto en manos de la salud, sacarles el presupuesto era algo por lo menos traumático y sin consenso político”, analizó el Presidente de Fesprosa.

Para dimensionar la problemática, a los 8 mil millones congelados se le suman otros 1700 millones de la cuota de un acuerdo con la privada OSDE y así y todo ese monto “no es más que el 1% del gasto de salud de la Argentino”. Por eso Yabkowski se preguntó: “¿La solución para Argentina es un seguro para pobres o un sistema de salud integral universal con presupuesto adecuado? Frente a una ofensiva flexibilizadora ¿cuál será la consecuencia del seguro sobre las condiciones de trabajo de los trabajadores de salud? Seguramente más flexibilización, trabajo a destajo, presupuesto salarial a la baja, destrucción del convenio colectivo y las paritarias”.

La jornada es parte de una recorrida en la provincia de la mano del Movimiento por el Derecho a la Salud y se constituye de cara a la marcha y congreso internacional que se realizará el 1 y 2 de diciembre en la Facultad de Ciencias Sociales de Buenos Aires.