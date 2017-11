El Gobierno confirmó que no habrá bono de fin de año para estatales

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, informó que "no está planteado" un bono de fin de año para los trabajadores estatales porque "la cláusula gatillo que se pactó en las paritarias de acuerdo a la inflación no lo hace necesaria". La confirmación de que no habrá un pago extra de fin de año como exigían algunos sindicatos fue realizada luego de la reunión de gabinete que se realizó este martes en Casa Rosada.

Triaca contó en la Sala de Periodistas de Casa Rosada que presentó ante el Presidente y sus pares el Plan Nacional de Erradicación de Trabajo Infantil y luego pasó revista al estado de las negociaciones con la CGT, a lo que se sumaron los ministros Nicolás Dujovne y Rogelio Frigerio, que hicieron un detallado informe de las conversaciones en torno a la reforma tributaria. "Hay un núcleo de consensos importantes, pero hay gobernadores que todavía tienen perspectivas para plantear", dijo cuando se le pidió precisiones al respecto, lo que evidencia que no es segura la posibilidad de que el jueves se firme el acuerdo, como quiere el Presidente.

"Hace más de seis años que no se generan nuevos puestos de trabajo en el sector privado", recalcó Triaca y ante la consulta de Infobae acerca de si los gremios tomaron el compromiso de no implementar movilizaciones ni medidas de fuerza hasta concluir las conversaciones, aseguró que "no hace falta tener ámbitos de medidas de fuerza o algo por el estilo, hay un diagnóstico claro de lo que la Argentina demanda, resolver la informalidad en el empleo y cambiar la metodología en la resolución de estos problemas".