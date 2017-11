Aníbal Fernández, duro contra Cristina: la acusó de construir una opción electoral "berreta"

El ex candidato a gobernador confesó que le pidieron que no fuera a los actos del kirchnerismo.

El ex jefe de Gabinete kirchnerista Aníbal Fernández, sorprendió esta tarde al publicar en Facebook una dura carta contra Cristina Kirchner en la que critica la estrategia utilizada en las últimas elecciones y el lugar que se le dio al peronismo.

Sin nombrar a Unidad Ciudadana el ex funcionario se refiere a las nuevas construcciones políticas como “partiduchos” sin “densidad ni la carnadura y textura del Movimiento Nacional”, y protesta: “¿Será que el Peronismo no ha sido invitado a esta cita? ¿Qué digo invitado? Ha sido, más bien, des-invitado”, señala, y aunque recoge a “algunos nombres respetables” dentro del espacio, concluye: “No es el Peronismo. Nadie, ahí dentro, daría 'la vida por Perón', ni por los peronistas. Y si bien es cierto, como decía Néstor, que 'con el Peronismo no alcanza', es más cierto cómo cerraba él aquella frase: 'sin el Peronismo no se puede'”.

En ese sentido, aclara: "Solo desprecio esta pretendida construcción (berreta) que lejos de parecerse a un frente compuesto por fuerzas de distintos palos, se asemeja más a quienes desde la impotencia, como les pasa a los nenitos, han intentado hacernos desaparecer y sin embargo, día a día nos multiplicamos".​

Casi como añorando los “valores” del peronismo tradicional, hace hincapié especialmente en la lealtad. “Puede ser que la Lealtad ya no 'garpe' electoralmente”, asegura, y sin nombrarlos se refiere a Julio De Vido y Amado Boudou: “Hoy hay leales que están presos por leales y traidores que no sólo gozan de las mieles de su entrega, sino que cada tanto son convocados por el 'nuevo espacio' para ver si vuelven al redil, o si negocian, o si dialogan, o si articulan o si… coso”.

También apuntó duramente al estilo de campaña que utilizó Cristina Kirchner, alejada de los símbolos del PJ y despegada de dirigentes kirchneristas. ”Aunque decidan una campaña light y amateur para evitar que se recuerde a la 'Vieja Cristina', hacedora de tanto, mientras la 'Nueva Cristina' habla de los logros de sus dos gobiernos; y aunque se limpie el horizonte de 'dirigentes estigmatizados', dirigentes que se han roto el alma en nombre del Proyecto (por favor no me incluyan en esta calificación), aunque te pidan que no vayan a los actos, no integres las listas, no juegues… No se puede”, aclara.

Analizando la estrategia comunicacional utilizada, sigue Fernández: “No se puede hacer campaña con el culo en la mano. No se puede ser socio de un club que no te quiere como un socio más, aunque pagues rigurosamente la cuota que, además no es barata. No se puede “parecerse” al enemigo utilizando hasta su terminología, sin pagar consecuencias. No se puede “ignorar” el fuego amigo y disfrazarlo de vehemencia. No se puede “aceptar o perdonar” las peores agachadas de mierda en nombre de la Unidad y la Concordia Y no importa si te soplan en la oreja algunas consignas pensadas por especialistas ecuatorianos, portugueses o de la Conchinchina. El Peronismo tiene lógicas que la teoría de la comunicación política mundial no entiende”.