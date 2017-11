Ya entrena con Messi: Manuel es de Teodelina, gran promesa de Boca y de la selección

Nació el 4 de abril del 2000 en Teodelina y a los 12 se mudó a Buenos Aires. Tuvo la posibilidad de irse a Rosario, pero eligió La Boca. Y no se equivocó: a los 17 años, Manuel Roffo es uno de los proyectos más importantes de las Inferiores de Boca y hasta del fútbol argentino.

Llegó bajo la gestión de Jorge "Coqui" Raffo, excoordinador de Inferiores, quien enseguida notó su potencial. Desde su primer momento en el club, fue capitán: llevó la cinta en Novena, Octava y Séptima, siendo el líder de una categoría multicampeona. En 2015, disputó el Sudamericano Sub 15, este año fue al Sudamericano Sub 17 y también Claudio Úbeda lo llevó como tercer arquero al Mundial Sub 20 de Corea del Sur, donde la selección quedó eliminada en primera rueda.

Gustavo Piñero, entrenador de arqueros de aquel Sub 20 y quien formó a Chiquito Romero, dio antes del Mundial una definición de Roffo: "Tiene una proyección importante y dentro de este grupo vino a sumar para el Mundial y para el próximo, en el que puede estar por su edad. Es un buen arquero por las condiciones que tiene en el juego aéreo y muy buen atajador".

Hoy en día atraviesa un gran momento, lo que lo llevó a ser observado por el Barcelona. El club catalán lo viene siguiendo hace meses y lo tiene en carpeta como una de las promesas del futuro. Además, Guillermo Barros Schelotto decidió llevarlo a la pretemporada en Ciudad del Este, para que vaya sumando experiencia a nivel profesional. Todavía falta el debut en Primera, pero para eso habrá tiempo.

Actualmente Manuel se encuentra en Rusia haciendo de sparring de la Selección Mayor, entrenando junto a figuras de la talla de Lionel Messi, Javier Mascherano, Sergio Aguero y Ángel Di María, entre otros.

Fuente : Diario La Guía - NDS