Eggimann encabezará debate sobre el proyecto de Ley sobre Regulación de Aguas para la Provincia de Santa Fe

Cabe destacar que además de Eggimann, autor del proyecto de Ley, expondrán Danilo Kilibarda (ex diputado provincial, ex ministro de Educación de Santa Fe, ex convencionalista constituyente y director del primer Proyecto de elaboración del Código de Aguas para Santa Fe) y Fabiana Malatesta (directora del equipo de elaboración del Proyecto de Ley de Aguas del Senado, Directora Cátedra Derecho de Aguas en la carrera Ingeniería de Recursos Hídricos en la UNL).

El proyecto de Ley sobre Regulación de Aguas o Código de Aguas para la Provincia de Santa Fe, que fue presentado por el legislador de origen venadense posee 247 artículos encuadrados y pretende abarcar el derecho del agua para las necesidades domésticas, para el riego y para la producción de fuerza hidráulica que deben ser consideradas por la norma, para afrontar problemáticas presentes en nuestro territorio provincial que se manifiestan por ejemplo, en la existencia de numerosos canales clandestinos, cascos urbanos inundados, campos anegados, catástrofes y daños diversos.

En este sentido, se avanza en el estudio acerca de la regulación del uso de las aguas en la Provincia de Santa Fe, y el mencionado proyecto que Eggimann presentó, forma parte del análisis que -con la participación de especialistas de la Universidad Nacional del Litoral- el Ejecutivo Provincial impulsa ya que el debate de esta cuestión resulta central y estratégico para una Provincia como la nuestra que necesita cubrir imperiosamente el vació legal existente que genera huecos en el uso de las aguas