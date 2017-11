Para el Gobierno, el heredero de Pablo Escobar lavaba dinero en la Argentina

Estas detenciones derivaron a su vez en una serie de allanamientos en Argentina, en los que fueron detenidos la esposa de Corvo Dolcet, María de los Ángeles Verta, Esteban Adrián Del Río, Antonio Pedro Ruíz, María Gabriela Sánchez y Marcelo Gustavo Pera. Todos ellos quedaron en prisión acusados de integrar una red dedicada al lavado de activos, provenientes de las actividades de narcotráfico desarrolladas por Piedrahita Ceballos, quien fue incluido por la Office of Foreign Assets Control of the US Departament of The Treasury" en la lista "Foreign Narcotics Kingpin Destignation Act", más conocida como la 'Lista Clinton'.

La organización criminal que lideraba Piedrahita operaba en nuestro país por medio de Mateo Corvo Dolcet, quien es conocido como un próspero empresario, con participación en numerosas sociedades dedicadas a la construcción, servicios de cafetería, representaciones y proyectos inmobiliarios de empresas", señaló Gerardo Milman, actual secretario de seguridad interior.

Milman enumeró las empresas que utilizaba Dolcet para los proyectos inmobiliarios. Estas son: PILAR BICENTENARIO S.A (Ex LAS RECOVAS DE PILAR S.A.), EMBAPRI S.A., DUAC S.A, ANEXO CHILE S.A, INSULA URBANA S.A, PROYECTO CALLE CHILE S.A, MCD INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A y SANTA CATALINA SERVICIOS MÉDICOS S.R.L.

Por otra parte, informes de la UIF determinaron que las inversiones para lavar activos se enfocaban en determinados sectores o unidades de negocio. Por un lado, una serie de emprendimientos inmobiliarios llevados a cabo por el grupo económico encabezado por Corvo Dolcet. Por el otro, actividades de servicios de bar/confitería y de producción de espectáculos, a través de las sociedades CLUB MONSERRAT S.A. (CAFÉ DE LOS ANGELITOS) y TANGO SUITE S.A, encabezadas por Antonio Pedro Ruíz.

Las inversiones de Dolcet a nivel local tenían ambiciosos emprendimientos inmobiliarios en los kilómetros 46 y 47 de la Autopista Panamericana, en Pilar: COUNTRY URBANO, PILAR BICENTENARIO e INSULA URBANA.

La herencia de Pablo Emilio Escobar Gaviria se dividió en dos. Por un lado, la línea de sangre que heredó su hijo Sebastián Marroquín y su hermana Juana Manuela Marroquín Santos (cuya identidad anterior es Manuela Escobar Henao). Por otro, la de los carteles, el crimen y el dinero de la droga, quedó en manos de Piedrahita Ceballos, acusado por el manejo del Cartel de Cali, el residual del Cartel de Medellín.