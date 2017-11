Escuchas confirman relación de amistad entre Pullaro y Rodríguez

Se conocieron nuevas escuchas que muestran la relación de confianza y amistad que existía entre el ministro de seguridad Maximiliano Pullaro y el ex jefe de la Unidad Regional I, Adrián Rodríguez.

En el marco de la investigación por corrupción institucional sobre la utilización de las horas OSPE (horas extras) policiales, donde se habrían detectado manejos irregulares durante el período 2015-2016 y donde se venía investigando a más de 100 policías, estaba en la mira el comisario mayor Adrián Rodriguez, que era entonces el Jefe de la Unidad Regional I – La capital y principal responsable de las horas ospe.

Del seguimiento de las llamadas de Pullaro surge uan complicidad y un “acuerdo tácito” para que Adrián Rodríguez ascienda a comisario general (la máxima jerarquía policial) porque el ministro que era el Presidente del Jurado del concurso se ilusionaba con que fuera Jefe de Policía.

Audio 1

MP: - Escuchá Adrián, ¿cómo era tu seudónimo? ¿Simón?

AR: - No, el ‘Sauco’

MP: - ¿Qué trabajo hiciste?

AR: - El del tema del transporte

MP: - Ah… Estoy leyendo, estoy leyendo. Acá tengo los puntos que sacaste en lo antecedentes.

AR: - ¿Ah sí, cuánto saque?

MP: - Te fue bien, ya te digo. No digas nada. Quedaste… doce.

AR: - Uy, papá, re lejos.

MP: - No, está bien boludo, no te preocupes. Lo que más vale es el puntaje del concurso.

Audio 2

AR: - Dale negro venite, papá

MP: - No, no, no.

AR: ¿Quién puede ser? El ‘Tarta’ el único (risas).

MP: – “El ‘Tártaro’ (risas) Sí de las primeras correcciones me dieron primero el Tártaro. No estaban todos, pero tiene muy buen antecedente porque estaba como jefe de droga y tiene muy buena puntuación. Pero faltan los otros Adrián, eso no significa nada. Igual eso es público, se publica cuánto le dio a cada uno.

AR: - Hay que estar tranquilo.

MP: - Hay que estar tranquilo, maestro, hay que trabajar. Falta mucho todavía.

Audio 3

AR: - ¿Mañana se publican?

MP: - Mañana en principio me firman los tres que faltan, y con eso estoy en condiciones de publicar. Toda la lista se publica.

AR: - ¿Son nueve?

MP: - No, toda la lista se publica y nueve ascienden. La lista ya está, la firmé yo, firmó Amaya, firmó Corbellini. Falta que firme el juez de la corte que tomó el examen, el responsable del ministerio de educación y el de derechos humanos. Mañana a las diez de la mañana firman, y ni bien firman ellos, lo publico. ¿Entendes?

AR: - Claro, una vez que lo publiques ya está, me quedo tranquilo y no va a haber más problemas para mí.

En este último audio, Maximiliano Pullaro se refiere al jefe de la fuerza, director general José Luis Amaya, y el director de la Policía de Investigaciones, Daniel Corbellini.

Según el fiscal Roberto Apullán, para Rodríguez configuraba el delito de cohecho pasivo (coima) por lo que ordena la detención del funcionario policial el 9 de octubre pasado. Rodriguez recuperó la libertad 48 hs. después sin que se realice la audiencia imputativa, porque el fiscal regional Carlos Arietti ordenó la libertad desautorizando al fiscal que actuaba. Finalmente las audiencias no se realizaron y separaron de la investigación a Roberto Apullán.

Vale recordar que las audiencias imputativas, pedidas por el fiscal Apullán y la fiscal María Laura Martí, fueron “misteriosamente” suspendidas el 11 de septiembre y luego la fiscal Martí dijo en conferencia de prensa que: “Los llamados a audiencias imputativas han sido suspendidas por superposición”, al mismo tiempo que denunció “presiones” en torno a esta causa.

Fuente: SM /NDS