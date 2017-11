Allanamiento en domicilio de "Catriel"

Definición de Taxidermia :

Técnica de disecar animales.

La taxidermia, del griego "taxisa" (arreglo o colocación) y el griego "dermis" (piel), se define como el arte de disecar animales para conservarlos con apariencia de vivos y facilitar así su exposición, estudio y conservación Si bien es una práctica que, comúnmente, se lleva a cabo con mamíferos, es utilizada de igual manera con otros grupos animales.

Los métodos empleados por los taxidermistas han mejorado notoriamente durante el siglo pasado. De este modo, sus practicantes pueden emplearse profesionalmente, por ejemplo trabajando para museos, o bien realizar su labor a nivel aficionado, como puede ser el caso de cazadores, pescadores, entusiastas de la afición, etc. Suelen poseer conocimientos técnicos en aspectos tan variados como la anatomía, la escultura, la pintura, la disección y el tratado de pieles.

“Mi trabajo de taxidermia es un trabajo anexo, es de público conocimiento que yo trabajo como docente en 5 escuelas de Villa Cañás y la texidermia es un hobby que he empezado a practicar desde décadas. La taxidermia es el traslado de la piel d un animal a un maniquí para perpetuar la vida o para mantenerlo en un estado no vivo pero armado.

Vengo practicando la taxidermia desde hace mucho tiempo, con distintas metodologías, con distintas técnicas y uno se va superando a medida que va pasando el tiempo.”

Por qué la Policía Federal en su domicilio

“Fue una sorpresa, acá hubo una orden del juzgado federal de nº3 de Rosario por una infracción a la ley 22421, que es una ley que habla de la protección y conservación de la fauna; comunicándome que había un allanamiento en mi casa y comenzaron a revisar.

Encontraron animales resueltos en taxidermia, animales míos que desde hace mucho tiempo estaban resueltos también y me dijeron que tenían que secuestrar estos animales africanos porque no estaba la documentación y demás.

Yo le dije que de la documentación tengo absolutamente todo.

Lo que quiero aclarar es que la cacería está legalizada acá y en muchos países del mundo.”

Mi procedimiento estuvo todo legalizado

Por ejemplo en África está todo muy armado, del mismo modo que acá, nada más que acá probablemente no lo vayamos a ver nosotros, porque dentro de 50 años supongo que va a llegar esta organización para que todos los quisieran cazar casen. Hay como acá venta de animales vacunos para el consumo, allá hay venta de animales salvajes, hay criaderos de animales. Entonces el que está matando un león no está matando un león en vía de extinción, está matando un león que se crio en un criadero que posteriormente lo largan en un predio de 50 mil has y toma un estado salvaje el animal.”

El Poder Judicial indica que se comete una infracción a la ley 22421

“Cuando se comete una infracción no te detienen, cuando cometes un delito si te detienen. De todos modos esta infracción yo debo hacer un descargo ante el Juzgado nº3 de Rosario para explicar el por qué estaban esos animales en mi casa, hay algunos de más de 40 años a pesar de yo tener 56 porque eran animales de mi padre.”

Noticias de primicia mal comunicadas

“Con lo que dicen los medios de comunicación de una banda…todos sabemos que los medios de comunicación distorsionan, perjudican, desfavorecen e injurian.

En la parte de difamación yo la única banda que he formado es la banda de música con los chicos en mi docencia. Los únicos que trabajamos son Juan Arias, mi hijo; y yo cuando puedo porque de hecho cuando salgo de la escuela me meto en el taller.

Yo le dije a la gente que vino a allanar mi casa, acá no vienen allanar la casa de un delincuente, vienen a allanar la casa de un laburante.”