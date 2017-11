Tragedia en Rufino

Una nena de 2 años, oriunda de Rufino, falleció en Amenabar al ser trasladada por sus padres en auto particular hacia Venado Tuerto.

La situación se da cuando la criatura agravó el cuadro de varicela y al parecer no habrían conseguido ambulancia y en la desesperación decidieron el viaje en particular.

En la zona de Amenábar la nena habría presentado una descomposición y el padre decidió ingresar al hospital de esa localidad chocando contra un montículo de tierra.

Seguidamente, y tomando a su hija en brazos caminó hacia el nosocomio pero la criatura falleció.

Gran conmoción en esa localidad al igual que en Rufino, ya que, además de la particular situación, la familia es conocida. La niña de 2 años de edad es hija de Lorena Milone y Lucas Charlone.