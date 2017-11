La muerte de Nisman: ordenan a Diego Lagomarsino usar una tobillera electrónica

Diego Lagomarsino, el exasesor informático de Alberto Nisman, tendrá que utilizar una tobillera electrónica con GPS e informarle a la Justicia si planea desplazarse más de 100 kilómetros. También, el juez Julián Ercolini le ordenó presentarse cada 15 días en el juzgado para demostrar que sigue a derecho y a disposición de los investigadores. El técnico declarará como sospechoso en la causa que investiga la muerte del fiscal el martes.

Lagomarsino fue acusado de ser partícipe de un "plan criminal" contra Nisman, que apareció muerto en el baño de su departamento de Puerto Madero en enero del 2015. La decisión del juez se dio después de que el fiscal Eduardo Taiano pidió citar a indagatoria al asesor informático.

Por su parte, la defensa de Lagomarsino pidió la exmición de prisión; un punto sobre el que el juez todavía tiene que decidir. El técnico está imputado por ser el que le entregó el arma al fiscal de la que salió el disparo que lo mató.

Aunque el fiscal del caso, Eduardo Taiano, no le solicitó al juez detener a Lagomarsino sí le sugirió tomar las medidas necesarias para asegurar que no se fugará ni entorpecerá la la investigación. El funcionario afirmó en su dictamen que el asesor informático actuó "a sabiendas" de lo que le iba a pasar al fiscal. Y sostuvo que Lagomarsino no cometió el homicidio, pero proveyó el "arma amiga" que se usó para un "montaje de suicidio" del fiscal Nisman. Una pericia de Gendarmería concluyó que con esa arma dos victimarios asesinaron a Nisman en el baño de su departamento.

Sobre el técnico también pesa una prohibición de salida del país, que le impuso en 2015 la entonces fiscal del caso, Viviana Fein.

Taiano también pidió citar a declarar a los cuatro custodios que tenía asignados Nisman por "incumplimiento de deberes de funcionario público". Se trata de Rubén Benítez, Néstor Durán, Luis Miño y Armando Niz.

Una pericia de la junta interdisciplinaria de Gendarmería Nacional concluyó que Nisman fue asesinado por dos personas en el baño de su departamento, mientras que la defensa de Lagomarsino sostiene que se suicidó.

Alberto Nisman murió días después de denunciar a la expresidenta Cristina Kirchner, al excanciller Héctor Timerman, al entonces líder de Quebracho Fernando Esteche y al piquetero Luis D'Elía por el supuesto encubrimiento agravado de cinco iraníes prófugos acusados por el atentado terrorista contra la AMIA, el 18 de julio de 1994.