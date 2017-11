Operativo Aprender: fueron evaluados 1,2 millón de estudiantes

El operativo nacional de evaluación Aprender se realizó ayer en 31 mil escuelas públicas y privadas, donde fueron examinados más de 1,2 millón de estudiantes, pese a las protestas y paros de gremios docentes y estudiantes que rechazaron el sistema.

El ministro de Educación, Alejandro Fino-cchiaro, dijo que “hay una discusión sobre la evaluación que no es con los docentes, sino con gremios pequeños”.

“Hoy (por ayer) se hizo la prueba en 31 mil escuelas y la semana pasada se evaluó a futuros profesores con el dispositivo Enseñar y tuvo una adhesión superior al 90 por ciento”, destacó.

“Hay que escuchar a todas las voces, pero démosle a cada una la magnitud que tiene. La del año pasado sirvió para que vean que no era para echar a docentes y que la estandarización responde a la necesidad de que esos exámenes sean corregidos de la forma adecuada”, sostuvo.

La cartera educativa aseguró que el operativo se desarrolló con una participación que superó “largamente el 90 por ciento” de estudiantes a ser evaluados.

En la prueba de evaluación diseñada por el Gobierno participaron 1.210.000 alumnos de los niveles primario y secundario, los cuales respondieron preguntas mediante el método “múltiple choice” sobre Lengua, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.

La evaluación fue llevada adelante por 92.730 docentes, que se encargaron de tomar los exámenes, precisó la cartera educativa.

El jefe del gremio docente bonaerense Suteba, Roberto Baradel, dijo que en la provincia algunos docentes decidieron no tomar la prueba y otros lo hicieron “sólo porque hubo una motivación económica”, en referencia a que se les pagan 1.400 pesos a los maestros que participan de la evaluación.

“Nosotros estamos de acuerdo con las evaluaciones, pero no con las estandarizadas armadas por organismos externos que muestran parcialmente la situación de los chicos ignorando la diversidad”, fustigó en declaraciones a la prensa.

En tanto, la subsecretaria de Gestión Territorial Educativa de Santa Fe, Nora Reina, aseguró que la evaluación se realizó en 1.690 escuelas primarias y 873 secundarias, y dijo que se desarrolló en “un clima de responsabilidad y de trabajo”.

“Si bien en Rosario se notaba un cierto rechazo a los exámenes, tal cual ocurrió en el Normal 1, donde los alumnos hicieron una sentada para evitar realizar las prueba, no obstante el procedimiento se realiza sin inconvenientes”, afirmó.