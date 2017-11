Atacaron a tiros a Hernán Piquín en un intento de asalto

Hernán Piquín fue víctima de un intento de asalto cometido esta madrugada por al menos cinco delincuentes que quisieron ingresar al barrio privado del partido bonaerense de Pilar donde vive el bailarín y lo atacaron a tiros, aunque logró logró escapar ileso en su vehículo que finalmente cayó una zanja.

El hecho se produjo alrededor de las 2:00 del miércoles en el barrio cerrado El Hábitat de La Lonja, Pilar, a donde Piquín regresaba tras su participación en Bailando por un Sueño.

En ese momento, el artista advirtió que un grupo de hombres se encontraban en actitud sospechosa en el acceso del complejo habitacional.

"Yo venía de laburar, súper contento, relajado y entro y me pasa esto. No lo puedo creer. Estaban esperando a alguien y yo justo llegué"

Según se supo, los ladrones -que tenían sus caras cubiertas- redujeron al personal que controla la puerta armados.

El bailarín fue quien identificó la situación y empezó a alertar a los vecinos, lo que hizo que los delincuentes reaccionaran y comenzar a dispararle.

Piquín emprendió la fuga a bordo de su automóvil Smart, que recibió algunos impactos de bala y cayó en un una zanja.

Tras la agresión -de la cual el bailarín resultó ileso- los ladrones huyeron del lugar, aparentemente a pie.

La entrada al barrio es en la intersección de las calles José Verdi y Carlos Calvo, allí está el puesto de control de acceso donde estaban los dos empleados que fueron reducidos.

Según declararon posteriormente, eran cinco delincuentes armados y encapuchados que abrieron fuego cuando el bailarín intentaba llegar a su casa.

En el caso tomó intervención la UFI 3 de Pilar, a cargo de la fiscal María Domínguez.

"Estaba volviendo del Bailando. Llegué (al barrio) y cuando me abren el portón me pareció raro que la persona que me abrió el portón no era la de siempre. Cuando entré, vi que entraban cuatro personas atrás mío. Empecé a tocar bocina y a gritar 'chorros en el barrio'. La gente se despertó, prendió las luces", relató Piquín.

En declaraciones a la prensa, el bailarín destacó que "los ladrones dispararon, pero por suerte no me alcanzaron".

"Mi autito es todo plástico (tiene un Smart), un disparo y no la cuento. Yo aceleré, doblé y me llevé por delante una zanja. Bajé y me fui corriendo, me metí en el parque de un vecino, que me abrió un ventanal y me metí en su casa y me quedé con él", indicó.

Asimismo, comentó sobre los ladrones que es "muy loco que tengan ese coraje de disparar a sangre fría. Están las cámaras de seguridad y si los llegan a encontrar, que paguen de la forma que tengan que pagar".