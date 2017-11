Conferencia de prensa del Ministro de Seguridad de la Pcia. de Santa Fe, Maximiliano Pullaro

“No tengo nada que esconder, con la seguridad no se jode”

Lo dijo Pullaro en una conferencia de prensa brindada ayer por la tarde en Casa de Gobierno.

El ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, brindó este martes por la tarde una conferencia de prensa en Casa de Gobierno de Santa Fe, a raíz de unas escuchas vinculadas a la supuesta causa que involucraba a Adrián Rodriguez y que fuer on publicadas en diversos medios de comunicación de la provincia.

Durante la mñana el titular de la cartera de Seguridad presentó una denuncia penal administrativa para investigar en qué consiste la causa de las escuchas. “Nos preguntamos donde está el cohecho, porqué a quién le interesó que se publique. Si no hay delito, ¿porqué me escuchaban?” reflexionó Pullaro. El mismo estuvo acompañado del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein y legisladores del Frente Progresista entre los cuales se encontraba Ruben Galassi, Victoria Tejeda, Estela Jacuzzi, Fabian Oliver, Paco Garibaldi, Jorge Henn y el senador Felipe Michling.

El ministro indicó: “en las escuchas por la cual se me intervino el celular oficial, ¿dónde está el cohecho?, ¿a alguien se le ocurre que acá hay un delito?”.

Además, puntualizó: “Quiero saber si las escuchas son legales. Si lo fueron quiero conocer los fundamentos. Si fueron ilegales quiero ver presos a los responsables”.

Acerca del contenido de las escuchas, Pullaro expresó: “Es mi obligación cuando tengo un policía involucrado en una causa llamar a la fiscalía, con mas razón si se trata de un jefe policial, y mas todavía si la causa la inició el ministerio de seguridad. Yo sabía que las imputativas por la causa Ospe serían a fin de año”.

Asimismo, el ministro dijo: “Lo que está en juego no es una cuestión personal, estas escuchas tienen la gravedad que tienen otras. Ellos ahora tienen conversaciones muy importantes, que tienen que ver con bandas que queríamos desarticular, con nombres que tenemos, con investigaciones sensibles contra el narcotráfico”. Y agregó: “Conocían nuestras estrategias, y muchas investigaciones se frustraron y no entendíamos por qué. Algunas de nuestras posiciones se publicaban en portales, se anticipaban. Ahora entendemos un poco más”.

Para concluir Pullaro sostuvo que “hace meses quieren frenar las políticas de reforma que está depurando nuestra policía y que poco a poco comienza a mostrar resultados, por ejemplo hoy tenemos 110 homicidios menos que el año pasado”.

“Tienen todo tipo de información sobre las reformas que queremos impulsar en el corto y mediano plazo. Hasta conocen las charlas con mis hijos, su rutina y los lugares que frecuentamos. Hoy dispuse la custodia para mi familia y pedí cambiar sus rutinas”, afirmó el responsable de la cartera.

“Este mensaje es para los que creen que con estas operaciones van a frenar el proceso de depuración y recuperación de las fuerzas de seguridad. No vamos a retroceder, la decisión de no pactar es inamovible”, resumió Pullaro.