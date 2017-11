Conflicto entre Buenos Aires y Santa Fe por La Picasa llega a la Suprema Corte

Finalmente, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación se realizará el 8 de noviembre, a las 10, una audiencia pública en el marco de la causa CSJ 528/2000 (36-B)/CS1 “Buenos Aires, provincia de c/ Santa Fe, Provincia de s/ sumarísimo - derivación de aguas”, vinculada con la situación de emergencia hídrica de las aguas de la laguna La Picasa.

El máximo Tribunal convocó a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, y al subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación. El encuentro se realizará en la Sala de Audiencias de la Corte Suprema, ubicada en el cuarto piso del Palacio de Justicia, donde las diputadas nacionales electas Elisa Carrió (CABA) y Lucila Lehmann (Santa Fe), de la Coalición Cívica, se presentaron el jueves pasado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como Amicus Curiae en el juicio que mantienen las provincias de Buenos Aires y Santa Fe por la desviación del agua que causó inundaciones, producto de la falta de obras hídricas. La presentación fue hecha junto con representantes de las entidades agropecuarias del sur de Santa Fe y de Rosario.

En el escrito, Carrió y Lehmann señalaron que la provincia de Santa Fe no realizó el Plan Director de los Recursos Hídricos y agregaron que no hay siquiera proyectos de las obras a ejecutar. También acusan a la provincia de Buenos Aires que tampoco hizo las obras correspondientes y permitió que toda el agua que baja a la laguna La Picasa no haya tenido un tratamiento distinto, máxime con los canales clandestinos, construidos por doquier, todos con salida hacia La Picasa, ante el silencio de las autoridades de ambas provincias.

¿Y Lorenzetti?

El peso de Lilita Carrió apoyando a su diputada Lucila Lehmann puede ser evaluado como de enorme importancia para la actitud que pueda tomar la Corte en el futuro, menos para su presidente Ricardo Luis Lorenzetti, enfrentado a Carrió por sus acusaciones contra él.

Más allá o más acá de la situación, lo que esperamos los casi 15 mil ciudadanos que componemos las localidades de Aarón Castellanos, Lazzarino, Amenábar, San Gregorio, Diego de Alvear, Christophersen y María Teresa, es que le encuentren una solución en serio a las inundaciones de una laguna cerrada como es La Picasa, a la cual inundaron, y que además el país sepa que toda esa zona fluctúa sobre el agua subterránea y por superficie.