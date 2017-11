Municipales de Timbúes de paro por despidos y precarización

Trabajadores y trabajadoras de la comuna de Timbúes permanecen de paro desde el jueves pasado por el despido de dos compañeros y la precarización de cientos de empleados. Denuncian persecución política del reelecto intendente, expresan que no se sienten representados por su sindicato y están firmes en la lucha

Desde el jueves se inició un paro de actividades. Son alrededor 700 los empleados de la Comuna de Timbúes, 300 están precarizados, 400 entre contratados y efectivos. “Es una comuna muy rica para un puerto muy pobre. Tenemos un puerto de los más grandes de Argentina y es incalculable la plata que entra”, analizó José Febre, que como buena parte de sus compañeros lleva cinco años contratado.

“Hay una persecución político ideológica porque estuvieron apoyando a otro partido en las elecciones, cada vez nos sacan más cosas. Estamos en democracia y somos libres de pensar como nos parezca”, expresó el joven de 30 años. A raíz de estos hechos, de manera autoconvocada, se organizaron para seguir en la lucha por reincorporación y la efectivización de los precarizados. “Decidimos estar firmes y entramos a la comuna para pedir una audiencia con el intendente ya que no da la cara. Iniciamos el paro el jueves y los sostendremos hasta que nos reciba y arreglemos todo”, aseguró. Si bien la comuna en su conjunto está de paro, una parte permanece en su lugar de trabajo por el temor a represalias.

Falta de representación

El Sindicato de Municipales de Roldán y la Festram no son bien vistos por los trabajadores y trabajadoras. “Siempre se cagaron en los reclamos, el viernes quisieron venir a mentirnos en la cara y los echamos”, contó Febre. Es que no se sienten representados por dichas organizaciones y pidieron asistencia a ATE porque “nos cansamos que vengan, arreglen su parte y después dicen que está todo bien, y no es así”.

No obstante, temprano esta mañana la Federación de Municipales se hizo presente para negociar con las autoridades, por lo cual los trabajadores piden su propia audiencia. El temor, claramente es que a sus espaldas se negocien cuestiones que los dejen afuera a ellos y sus reclamos.

Desde ATE Rosario junto a organizaciones de la zona se hicieron presentes en Timbúes para expresar su solidaridad. “Estamos solidarizándonos, con el encuentro social por el medioambiente y las organizaciones con los compañeros en lucha. Las comunas de la zona tienen muchas irregularidades y es muy grave la presencia de personal policial armado en medio de este conflicto”, expresó Mónica Abrego de ATE y CTAA Rosario.