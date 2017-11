Lifschitz confirmó que a fin de mes hará cambios para relanzar su gabinete

“Me gusta compartir y escuchar distintos puntos de vista, por tanto durante el mes de noviembre vamos a ir avanzando en las alternativas a analizar y sobre fin de mes tendré una definición del nuevo equipo que me va a acompañar, en el que habrá cambios. Lo fundamental es que las prioridades, orientaciones y estilo de trabajo, no se van a modificar en absoluto”, aseguró.

Por otro lado, consultado respecto de las modificaciones que ya se produjeron en el gabinete a nivel nacional (se confirmó que Luis Miguel Etchevehere será el nuevo ministro de Agroindustria, reemplazando de ese modo a Ricardo Buryaile, y que Adolfo Rubinstein será el reemplazante de Jorge Lemus en el Ministerio de Salud), Lifschitz dijo: “Nos sorprendieron los cambios, sobre todo el de Buryaile, con quien teníamos un buen diálogo, ya que era un hombre que conocía muy bien las economías regionales, que provenía de Formosa y de uno de los sectores agropecuarios más representativos. Lamentamos su partida”.

En esa línea, resaltó saber que la participación de Lemus “era muy cuestionada”.

La otra mirada

Por otra parte, consideró que la llegada de Etchevehere a Agroindustria implicará un cambio. “Es un hombre también del sector, pero que representa más a la Sociedad Rural de Buenos Aires, con otra mirada sobre los problemas agropecuarios”, lamentó.

En otro orden, celebró la agenda planteada por el gobierno nacional el lunes último, durante el discurso del presidente Mauricio Macri en el CCK, porque consideró que “nos pasamos discutiendo el pasado”, cuando es necesario “que empecemos a discutir el futuro”.

“A veces nos pasamos discutiendo el pasado, es bueno que empecemos a discutir el futuro” manifestó Lifschitz en declaraciones a Radio Belgrano, y agregó que “la iniciativa (sobre las propuestas que lanzó el presidente para consensuar políticas de largo plazo ante toda la dirigencia) es positiva”.

“Hay que celebrar que un presidente convoque a los gobernadores, a los tres poderes del Estado, a los rectores de Universidades, al sector empresario, al sector gremial, para plantear una agenda de futuro en la Argentina”, enfatizó el mandatario, y valoró que se traten “los grandes temas que tienen que ver con la pobreza, con los recurso, los tributos, la generación de empleo y la calidad institucional”.

En ese marco, advirtió que “habrá que ver ahora la letra chica, cuales son las propuestas concretas y como lograr acuerdos sobres esos temas” de tal manera que “no haya ganadores ni perdedores” una vez elaboradas las reformas.

Por otro lado, Lifschitz afirmó que “la crisis de la Argentina no se originó en los últimos años, sino que viene desde hace 40 años y se fue agravando”. “Ni en cuatro, ni en ocho años se pueden alcanzar los resultados que pretendemos; no vamos a reducir la pobreza a cero, ni vamos a vencer el narcotráfico”, manifestó. Pero consideró que sí se pueden “sostener acuerdos básicos que permitan avanzar (en esos objetivos), no sólo por la decisión del gobierno nacional, sino con el acompañamiento del resto de la política”.

Por último, consultado sobre la construcción opositora que debería interactuar con el gobierno nacional, opinó que “es momento de construir una fuerza democrática, opositora y constructiva, que pueda conversar con el gobierno nacional pero al mismo tiempo marcar matices y diferencias” y que además construya a futuro “una propuesta alternativa” para el país.