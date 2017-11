Reparaciones en la pista del Aeródromo municipal “Tomás B. Kenny”

Tras la detección de algunas deficiencias en la pista del Aeródromo municipal “Tomás B. Kenny”, la empresa Supercemento tendrá a su cargo los trabajos de reparación por desprendimiento de material en la pista principal, admitiendo una deficiencia que se atribuye a que el sector “se pavimentó en invierno y las bajas temperaturas no facilitaron la adherencia de esta capa de microcemento, de sólo un centímetro de espesor”.

El secretario de Obras Públicas, Pablo Rada, aclaró que “la deficiencia no se dio por una calidad de material, nosotros tenemos todos los ensayos y los que hizo la ANAC (Autoridad Nacional de Aplicación), que habilitó la pista. Cuando la empresa haga los trabajos a su costo, ya que la obra todavía está en garantía, la pista quedará terminada sin inconvenientes”.

El sector afectado es de 800 metros de largo por tres metros de ancho, sobre una pista total de 1.500 metros por 30 metros, más la calle de rodaje que conecta la cabecera con la pista principal.

En el marco de las reglamentaciones vigentes, el Municipio envió a la ANAC un pedido de cierre parcial de la pista, hasta tanto se subsane el inconveniente. Más allá de las clausuras por sectores en el marco de las tareas de reparación, la aeroestación quedará operativa, siempre cumpliendo con las condiciones de seguridad que exige la ANAC en cuanto a señalización.

En paralelo, fueron avisados de estas novedades, tanto hangaristas como usuarios del aeródromo. “Todo esto al Municipio no le sale nada. Al igual que pasó con el plan de las 45 cuadras, tenemos un acta de garantía (de obra) que debemos aplicar recién el último día, de modo tal de aprovechar todo el plazo posible”, enfatizó Rada.

El funcionario acotó que “no será necesario volver a pintar porque la franja desgastada está entremedio de la línea de eje y la línea de borde; no obstante, compramos pintura para tener en stock y mantener la pista”.

Rada dijo que de no existir inconvenientes climáticos, la repavimentación comenzará el lunes venidero, mientras en estos días los obreros del área están trabajando en la limpieza y retiro de piedras u otros desprendimientos para que la pista de rodaje quede limpia y se pueda iniciar sin inconvenientes el trabajo. También aclaró que se avisó a los usuarios del aeródromo que no estará habilitado el uso por unos días hasta tanto la empresa culmine con los trabajos.

Proyecto integral

La refuncionalización del total de la pista demandó una inversión de 3,5 millones de pesos proporcionados por el Gobierno nacional, obra que fue inaugurada en julio de 2016 y puede usarse las 24 horas del día. Venado Tuerto y Rosario son las únicas de la zona con estas características.

Además hicieron obras de mejorado de balizamiento nocturno, que permite a los aviones aterrizar de noche; a su vez se perfeccionó el perímetro de seguridad (alambrado olímpico) y refuncionalización de la aerostación, donde se realizaron tareas de pintura, se colocaron aberturas nuevas y baños para discapacitados. Se compró un tractor para jardinería y una fumigadora para mantenimiento. En estos últimos meses se completó el cerco perimetral y se colocaron aberturas de seguridad en el acceso al predio.