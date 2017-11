El titular del Concejo de Venado pasó a Cambiemos

El presidente del Concejo de Venado Tuerto, el radical Carlos Díaz Vélez, sorprendió al arco político de la zona tras anunciar que comenzará a trabajar en Cambiemos, dejando atrás una vieja historia dentro de las filas radicales. Fue edil a principios de los 80 cuando Ernesto De Mattía era intendente y es concejal por ese partido desde hace ocho años. Adujo que muchos radicales están "de acuerdo con el gobierno nacional".

Si bien Díaz Vélez forma parte del Frente Progresista (FPCyS), sostuvo: "Muchos radicales no nos sentimos identificados con el frente. Acá hay referentes socialistas con los cuales casi no tengo un punto en común. Además me cayó muy mal que Antonio Bonfatti haya comparado a Macri con Hitler".

Díaz Vélez se caracteriza por un humor muy particular y hasta de las cuestiones más protocolares, él puede resumirlas con un chiste o una chicana. Así fue cómo en el programa radial Tardes Picantes expresó: "Y viste cómo es. Yo soy medio gorilón", entre risas a modo de justificar su pase al macrismo.

Además se quejó del modo de hacer política actualmente tras señalar que "no existe más la plataforma partidaria. Todos los candidatos prometen cosas pero nunca respaldados por una plataforma de ideas. Nada que ver con cuándo fui candidato en los 80 y teníamos una base de lo que íbamos a hacer o intentar hacer".

Otro de los motivos de la retirada del centenario partido tiene que ver con sus diferencias con el senador por el Frente Progresista (FPCyS), Lisandro Enrico, al que acusó de tener "una manera de conducir muy verticalista con un grupo reducido de colaboradores. Se maneja como si fuera un patrón de estancia", chicaneó.

"Gran parte de los radicales de ésta ciudad o de la región estamos más cerca de Cambiemos que del Partido Socialista que gobierna Santa Fe junto a otros partidos", dijo el histórico radical. Pese a las diferencias con Enrico, aseguró que "Lisandro es otro de los que en el corto plazo va a terminar en Cambiemos".

En las últimas elecciones, Cambiemos colocó un edil, Francisco Paris, aunque terminó tercero, tras el FPCyS, el justicialismo.