Polémica por el Operativo Enseñar y Aprender 2017. La opinión de Amsafe local

En la página oficial de Nación educacion.gob.ar se describen detalles del Operativo Enseñar. Se trata de una evaluación diagnóstica destinada a estudiantes del último año de los profesorados de educación primaria y de profesorados de materias del ciclo básico de la educación secundaria. Dicho operativo genera reparos tanto desde los sindicatos como desde el gobierno santafesino.

Al respecto, el delegado seccional de Amsafe General López, Javier Delgado, señaló: ” La comunidad y sociedad en su conjunto deben saber que en el marco de una política de estado (del gobierno anterior y del gobierno actual) de priorizar la extensión, ahora se pretende evaluar la calidad”.

Aclarado lo anterior, el dirigente gremial sostuvo: “El Operativo Enseñar está en el marco de un anteproyecto de ley elaborado por el gobierno nacional. El documento es crítico del estado en el que se encuentra la educación en la actualidad y al mismo tiempo se presenta como una continuidad de las leyes educativas sancionadas en las últimas décadas. Uno de los objetivos principales del anteproyecto consiste en introducir la evaluación y a partir de los resultados obtenidos, administrar lo educativo”.

Delgado sostiene que hay que pensar estos operativos en un contexto determinado: “Hay una preocupación generalizada por los altos costos laborales en Argentina. Dichos costos no son sólo salariales sino muchos derechos en convenios colectivos y legislación laboral. La forma clásica de salir de una etapa recesiva es, entre otras medidas, bajar los salarios y modificar la legislación protectora de los trabajadores. El mensaje sería: si los trabajadores no aceptan peores condiciones laborales o salariales, no habrá inversión. Y si no hay inversión, no hay empleo”.

De este modo desde Amsafe General López están convencidos que estos Operativo en lugar de aportar soluciones a los males del sistema educativo tienen como fin responsabilizar a los docentes. Así Delgado, concluye “que los malos resultados de las evaluaciones serán responsabilidad de los docentes. El paso siguiente será afirmar e insistir que el problema de los males educativos está en nuestros excesivos derechos. Pero no sólo eso, uno de los objetivos principales del Plan Maestro es llegar en un futuro inmediato a regir el salario, la estabilidad laboral y todo lo educativo en general a los resultados de las evaluaciones”.

La posición del gobierno santafesino

Por su parte consultado sobre el rol que cumple el Operativo Enseñar el Ministerio santafesino, el Secretario de Educación de Santa Fe, Oscar Di Paolo, respondió: “Ninguno, ni siquiera hemos intervenido en la elaboración de la prueba estandarizada, ni en la logística. Nosotros no somos actores que tomen definiciones en este proceso. Se trata de una política del gobierno nacional”, agregó el funcionario.