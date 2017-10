De Vido seguirá detenido en Ezeiza durante este fin de semana

El ex ministro de Planificación, Julio De Vido, fue sometido a análisis médicos y seguirá alojado en el Hospital Penitenciario Central (HPC) del penal de Ezeiza durante este fin de semana

Después de perder los fueros de diputado, el ex ministro de Planificación Federal llegó al HPC, en el penal de Ezeiza, donde "cenó, pero poco", informaron fuentes de la investigación. Asmático crónico e insulinodependiente, llevaba consigo su propia insulina, junto a otros medicamentos.

Una vez que se concluyó el informe médico definitivo, se resolvió que siga en Ezeiza para cumplir la prisión preventiva dispuesta en la causa por supuestos sobreprecios en la importación de gas natural licuado (GNL), a cargo del juez federal Claudio Bonadio, y también en la causa por malversación de fondos en obras de remodelación en la mina de Río Turbio, que lleva adelante el juez Luis Rodríguez.

Fuentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) indicaron que, salvo contraindicaciones médicas, el aún diputado nacional quedará seguramente alojado en uno de los pabellones de la cárcel de Ezeiza, que cuentan con los requisitos edilicios y de capacitación de personal del llamado sistema de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad (IRIC). Este sistema comprende "medidas tendientes a prevenir eficazmente los riesgos de corrupción que puedan darse dentro de establecimientos penitenciarios".

Bajo ese régimen, se encuentran encarcelados el empresario Lázaro Báez y los exfuncionarios José López y Ricardo Jaime, de los cuales los dos primeros se desempeñaron en altos cargos de la cartera de Planificación, y todos están imputados en causas por delitos de corrupción.

En tanto, si definieran trasladarlo al penal de Marcos Paz, que también cuenta con servicio hospitalario, también se alojaría en uno de los pabellones que cuentan con personal capacitado bajo el sistema IRIC. En Marcos Paz están alojados Roberto Baratta, Víctor Manzanares, el sindicalista Omar "Caballo" Suarez y Roberto Minicelli.

Un texto sin membrete atribuido al SPF señala que el sistema IRIC fue implementado tomando en consideración, entre otros factores, "la capacidad de los sujetos privados de su libertad de vulnerar, por medio de actos de corrupción, el adecuado funcionamiento del sistema penitenciario".

Para decidir su incorporación al sistema IRIC, según el mismo escrito, los "internos" deben reunir dos o más características, entre las cuales un alto poder económico, vinculación con el crimen organizado y la condición de procesado o condenado por delitos de corrupción, de criminalidad económica o de crimen organizado.

También personas privadas de su libertad que fueran funcionarios públicos al momento de su detención o que lo hubiesen sido con anterioridad, con "acceso a altos niveles gubernamentales", y las personas políticamente expuestas según los criterios de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Maximiliano Rusconi, abogado defensor de De Vido, se mostró ofuscado hoy con la prensa a la salida del penal, "ustedes son la lacra de la democracia", disparó "esto es morbo puro", "es la foto que quería Macri" (Mauricio), sostuvo ante los medios que hacían guardia en el ingreso al penal.

En otro tono, en declaraciones radiales, hizo referencia a la estrategia que la defensa piensa llevar adelante.

"Trascendió lo de la domiciliaria pero por ahora no hemos pedido nada", dijo Rusconi a radio Rivadavia. "Lo único que le avisamos al juez es que es insulinodependiente y de modo intenso. Es una persona que tiene que autoinyectarse entre dos y hasta siete u ocho veces por día, y eso no tiene horarios fijos. Le avisamos al juez que no le saquen esa insulina, de hecho, llevó insulina para unos diez días", reveló Rusconi.

Por otro lado, el TOF 4 que lleva adelante el juicio contra De Vido por la tragedia de Once, requirió que sea trasladado el próximo miércoles 1 de noviembre a la audiencia.