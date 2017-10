Terminó el escrutinio definitivo y confirman en Rosario seis bancas para Cambiemos

El escrutinio definitivo en Rosario confirmó que Cambiemos obtuvo seis bancas en el Concejo municipal, mientras que el Frente Justicialista y el Frente Progresista Cívico y Social se alzaron con tres ediles cada uno, y el restante escaño corresponde a Ciudad Futura.

La banca que estaba en disputa entre el séptimo candidato de Cambiemos (Gonzalo Gorostarzu) y el tercero del oficialismo (Lichu Zeno) finalmente se resolvió a favor de la lista que encabezó Pablo Javkin.

El secretario general del partido Socialista, Enrique Estévez, confirmó que el escrutinio definitivo llegó a su fin y que no se registraron irregularidades durante el recuento. Además, las 141 mesas que no habían sido informadas en el escrutinio provisorio "no arrojaron diferencias" en el recuento definitivo, por lo que se mantuvieron los porcentajes.