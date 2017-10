Empató Independiente, descendió de categoría

Independiente de Villa Cañás empató 3-3 con Náutico Melincué en la última fecha de la fase regular y en su último partido en la Primera ‘A’ de la Liga, luego de perder la categoría.

El partido fue emotivo, no había nada en juego y quizás esa fue la razón por la cual jugaron sin presiones, más sueltos y pensando siempre en el arco de enfrente. Esto, como consecuencia, se vio reflejado en el resultado final.

Náutico se puso en ventaja a los 3’ con un remate de Facundo Mozzi entrando solo por el segundo palo a la salida de un córner. Independiente, acostumbrado a estos golpes que sufrió durante toda la temporada, fue a buscarlo. Y rápidamente consiguió el em-pate, a través de ‘Teto’ Cabrer, llegando solo para empujar el balón a la red, luego de una jugada de Gianetta por izquierda.

A los 18’ Manuel Fernandez se filtro por la derecha y venció con un sobrio disparo al juvenil Moyano. Los de Olmedo no querían despedirse de la categoría con una derrota, e hicieron méritos para finalizar el torneo dignamente. Luego de un tiro de esquina, Matías Mottura, de cabeza, igualó el resultado en dos. Así terminó el primer tiempo.

En la reanudación, primó la paridad en el desarrollo, sin embar-go, el local pudo al menos por unos minutos estar arriba en el marcador. A los 9’ Juan Cruz Ortiz, el mejor de la cancha, con un soberbio zapatazo de 25 metros, la puso en el ángulo. Pero el juvenil equipo cañaseno no pudo aguantar el score y Maidana a los 17’ logró el 3-3 que sería definitivo.