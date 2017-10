El oficialismo se prepara para avanzar con el desafuero a De Vido

La coalición oficialista Cambiemos, con apoyo de aliados y sectores de la oposición, avanzará en la Cámara de Diputados con el proceso para la separación del cuerpo de Julio de Vido, luego de que la justicia cursara ayer un pedido de desafuero del ex ministro de Planificación Federal, en el marco de una causa por malversación de fondos del yacimiento de Río Turbio.

El macrista Pablo Tonelli anunció que convocará para el próximo martes a la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar el pedido de la justicia y estimó que un día después, el miércoles 25, se reunirá "al pleno del cuerpo" para tratar en el recinto el pedido de desafuero de De Vido.

El oficialismo necesita de los dos tercios de los presentes para el desafuero del ex funcionario kirchnerista, que en el caso de asistencia perfecta de los 257 miembros, se requiere de 172 votos, mientras que el kirchnerismo debería sumar 86 voluntades para bloquear la medida.

A través de su cuenta en Twitter, el ex funcionario kirchnerista calificó como "vergonzoso" el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones y sostuvo que el presidente Mauricio Macri está "detrás de esto".

"No puede pasar inadvertido que fue dado a conocer minutos antes de que el Presidente iniciara su acto de cierre en Ferro", expresó De Vido y agregó: "Es el cierre perfecto para la campaña electoral de Cambiemos". Desde la bancada kirchnerista, que con aliados suma 71 legisladores, evitaron hacer declaraciones sobre la medida de la Justicia.

"Muchos diputados que antes se pronunciaron en contra del desafuero porque no había un pedido del juez, ahora no tendrán problema para aprobarlo", afirmó Tonelli tras conocerse la resolución de la Justicia.

En tanto, el jefe del radicalismo en la Cámara baja Mario Negri dijo que "no hay más justificaciones" para que De Vido "permanezca como miembro de la Cámara de Diputados".

"Qué champagne, qué caviar", exclamó, en tanto, la primera candidata a diputada nacional por la Ciudad de Vamos Juntos, Elisa Carrió, para celebrar el pedido de detención del ex ministro kirchnerista.

Tras la orden de la Cámara Federal, los bloques que integran Cambiemos y la izquierda expresaron públicamente su posición favorable al desafuero, la cual trascendió que compartirá el bloque Justicialista y otros sectores, como el Frente Renovador y bancadas provinciales.

El pedido de desafuero sólo debe tener dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales, donde no habría inconvenientes para cumplir con el requisito necesario para que el asunto pase al recinto.