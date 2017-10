Detuvieron en Santa Fe a uno de los choferes de la tragedia de San Rafael, que intentó coimear

Uno de los choferes del micro que en junio de este año protagonizó la tragedia en la ciudad mendocina de San Rafael, en la que murieron 15 jóvenes de una escuela de danzas, fue detenido por manejar un micro inhabilitado en Santa Fe.



Fuentes judiciales indicaron que el conductor fue detenido en el kilómetro 378 de la ruta nacional 34, en inmediaciones de la ciudad santafesina de Ceres, por manejar un ómnibus con documentación apócrifa e intentar sobornar a personal de Gendarmería Nacional.



Se trata de Jorge Pinelli, uno de los conductores del ómnibus siniestrado en junio y padre de Damián Pinelli, el chofer que manejaba el vehículo al momento del accidente en la Cuesta de los Terneros, que murió en la colisión.





"Tomá, tomá, esto es para vos. Dejame pasar", cuentan que le dijo el chofer del micro al cabo de Gendarmería que estaba en el lugar haciendo los controles. Las fuentes precisaron que Pinelli fue detenido mientras conducía un micro con 32 personas a bordo, desde la localidad bonaerense de José C. Paz, con destino a la ciudad santiagueña de Los Juries, en Santiago del Estero.



Entre las irregularidades constatadas, se corroboró que el vehículo en cuestión no contaba con habilitación técnica, seguro, y que las escotillas estaban clausuradas.



Además, el rodado no contaba con una libreta de trabajo ni tampoco Licencia Nacional Habilitante, y se constató que uno de los documentos presentados como Certificado de Habilitación para circular era apócrifo.Las actuaciones sumariales quedaron a cargo del Juzgado Federal de la ciudad de Rafaela, donde se libró una causa contra Pinelli por "cohecho en grado de tentativa y presunta falsificación de documento público".





Pinelli era uno de los conductores del micro que el 25 de junio pasado protagonizó un accidente en San Rafael, en el que murieron 15 integrantes de una delegación de bailarines del partido bonaerense de Malvinas Argentinas, quienes habían viajado para participar de un evento en Mendoza.



En el siniestro, el hombre detenido resultó herido y su hijo, quien manejaba el ómnibus, murió por la gravedad de las heridas sufridas.