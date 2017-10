Trámite 100% digital para los Préstamos Argenta

La ANSES informa a los titulares de Asignaciones Familiares (Sistema Único de Asignaciones Familiares – SUAF–) que ya pueden solicitar su préstamo ARGENTA desde www.anses.gob.ar. El anuncio fue realizado por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y beneficiará a cerca de dos millones de personas. El crédito podrá ser pedido por los trabajadores formales de menores ingresos, que no superen los $32.152 por grupo familiar (es decir, de los dos cónyuges de la familia), y se deposita directamente en la cuenta del titular dentro de los 5 días hábiles posteriores al acuerdo. Hasta ahora, estos préstamos estaban destinados tanto a jubilados y pensionados como a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de Pensiones No Contributivas (PNC). Características del préstamo El titular podrá obtener por cada hijo un crédito de $3000 a pagar en 12 cuotas, o bien, uno de $5000 a devolver en 24. Asimismo, las deducciones por el pago de las cuotas no podrán exceder el 30% del valor de la prestación mensual, mientras que la Tasa Nominal Anual (TNA) será del 24%. Al momento, esta medida no incluye a los monotributistas. Paso a paso: cómo solicitarlo 1. Ingresar en www.anses.gob.ar, sección Accesos Rápidos, opción MI ANSES con la Clave de la Seguridad Social. Si el trabajador no tiene dicha clave, puede generarla desde la web sin necesidad de ir a una oficina del organismo. 2. Actualizar la información personal y de contacto desde el ícono Datos de domicilio y contacto (margen superior derecho de la pantalla). 3. Ingresar a la opción ARGENTA y elegir Quiero Mi Préstamo AAFF (menú en la parte izquierda). 4. Completar el campo Trámite N°/Of. Ident. con el número que aparece en el DNI (11 dígitos) en la parte inferior del frente (para los nuevos documentos) o en la parte inferior del dorso (para los documentos anteriores). 5. Se visualizarán los datos de los hijos por los cuales podrá solicitarse el préstamo, los montos y plazos disponibles. 6. Ingresar el monto del crédito, la cantidad de cuotas y presionar calcular. Se mostrará el detalle de cada una de las cuotas. 7. Se abrirá un formulario donde se tendrán que tildar los 4 ítems que allí aparecen para aceptar y generar el préstamo en Quiero mi crédito. 8. Imprimir la constancia del crédito emitido.