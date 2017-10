ATE Rosario en alerta : Otra acta paritaria a espalda de los estatales

El Consejo Directivo Provincial (CDP) Santa Fe de ATE dio a conocer un acta acuerdo de la paritaria central. Una paritaria que los y las estatales de la provincia desconocíamos que se estaba llevando a cabo. Otra vez, el gobierno provincial, la dirigencia santafecina de ATE y UPCN, como quien quiere esconder ciertos acuerdos, cierran una paritaria a espaldas de los trabajadores.

En líneas generales, se trata de un acuerdo sobre un conjunto de situaciones marcadas fundamentalmente por disparidades salariales entre los trabajadores del Estado y una tendencia a seguir fragmentando a través de retoques en los adicionales, promesas de acuerdos para avanzar en el futuro sobre algunos agrupamientos y pocas precisiones.

Pero por sobre todo, hay algunas situaciones muy importantes que están ausentes y son las determinantes en un acuerdo paritario: no se habla de salario, teniendo en cuenta el ajuste y el tarifazo que hemos padecido; no hay una propuesta en resolver la situación de los trabajadores contratados de diferente índole y no se habla de pases a planta; y tampoco aparece el aumento de las asignaciones familiares, un reclamo que venimos sosteniendo desde hace años. Estamos ante un vergonzoso silencio.

Dejando en claro estas cuestiones que son las fundamentales, se puede avanzar en analizar el resto del acta en algunos de sus puntos centrales.

El acuerdo avanza en establecer nuevos adicionales que retoquen salarios bajos (en las áreas de desarrollo social, seguridad, cultura) pero sobre la base de que quienes lo perciban no deben cobrar otros adicionales, a los cuales establece como incompatibles. Así, sobre la base de los items existentes en el recibo de sueldo, suman un suplemento por función que es remunerativo pero no bonificable. Esto podría llevar a que no haya grandes diferencias en los montos a percibir luego de que se implemente este nuevo suplemento. Además, esto se da de cara con el reclamo que venimos sosteniendo al respecto: que todos los ítems pasen al básico.

Por otro lado, se plantea encomendar a la Comisión Técnica “la elaboración de una propuesta” sobre un nuevo agrupamiento para choferes. Se trata de un reclamo justo y de larga data, pero que sólo se enuncia sin que se presenten precisiones sobre cómo se instrumentará.

En esa misma tesitura se plantea que se analice la situación de quienes revisten en los SAMCOS para determinar, recién en 2018, si les corresponde el suplemento por Atención Primaria de la Salud (APS).

También se hacen retoques sobre los suplementos sólo para algunos sectores dentro de un ministerio, como es el caso del de Justicia y Derechos Humanos, que beneficiaría en parte a personal del Registro Civil. Además, se ajustan algunos suplementos sectoriales, tal el caso de transporte, juegos de azar y DGA.

Ante estas situaciones, planteamos que los suplementos se instrumenten de forma urgente y se efectivicen de manera inmediata, ya que en algunos casos son meras enunciaciones.

Otro punto destacado son las subrogancias. Nuevamente se titularizarán cargos sin concretar los concursos que la propia reglamentación prevé. Esta situación se repite periódicamente, violando los mecanismos que garantizan los derechos de todos los trabajadores, que es la ley de concurso. Instamos a que se avance en la plena vigencia de la ley para garantizar la transparencia en el ingreso a la administración pública.

En el apartado 12, casi al final del documento, aparece un tema que es central para los trabajadores y las trabajadoras y que es tratado superficialmente y sin mayores especificaciones. Allí se plantea la elaboración de “un plan de Evaluación, Regularización y Actualización de Franquicias y Licencias”. Es preocupante porque va en sintonía con el ajuste que el gobierno viene queriendo instalar en el área de salud, que se inició el año pasado con la implementación de la “tablita”, que afecta al sector de educación y que ahora también afectaría a otras áreas. La línea del gobierno provincial es no trabajar sobre la prevención y, a la vez, recortar licencias y franquicias, atentando así contra la salud y los derechos laborales de los trabajadores provinciales.

Además, el Estado, con la complicidad de Hoffman y UPCN, sigue relegando los pedidos de 15 mil asistentes escolares, unos los sectores más castigados en la escala salarial provincial y uno de los grandes excluidos de este acuerdo.

En síntesis, lo acordado en este acta de la paritaria central fragmenta aún más el mapa salarial de los estatales provinciales. Además, este acuerdo se produjo en absoluto hermetismo, sin que nadie se entere de que se venían llevando a cabo reuniones sobre este tema. Es un acuerdo realizado a espaldas de los trabajadores entre el gobierno, ATE Santa Fe y UPCN, que no tiene en cuenta ni uno solo de los reclamos que venimos realizando, tanto por la vía formal e institucional como con la manifestación en las calles.

Por todos estos motivos, ATE Rosario se declara en alerta y continuará con el plan de lucha. Porque para nosotros hay reclamos que son centrales: el urgente aumento de salarios, el fin de la precarización laboral, el aumento de las asignaciones familiares, el pase de todos los ítems al básico. Y ninguno de ellos está en este acta.