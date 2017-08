Acciones del Municipio por el intenso flujo de tránsito en Ruta 8

La crisis hídrica que sufre la totalidad del departamento General López produce consecuencias graves, que no se circunscriben a los productores que tienen sus campos anegados y que amenaza a los cascos urbanos, llegando a producir el anegamiento de calles.

El desborde de la laguna La Picasa ha provocado el corte de la ruta nacional 7, ya que resulta intransitable por la cantidad de agua sobre la cinta asfáltica. Este corte, ya prolongado por obras no realizadas a tiempo, obliga a todos los vehículos que transitan el corredor bioceánico a tomar como única vía la ruta 8. De esta forma, vehículos de gran porte no tienen otra elección que transitar por la traza urbana de Venado.

Dado que los venadenses se encuentran con un flujo de tránsito que se duplicó sobre dicha arteria, el Municipio de Venado redobla sus esfuerzos para no tener que lamentar más víctimas fatales.

Es por ello, que los inspectores de Tránsito municipales están realizando operativos preventivos y acompañando los que efectúan la Policía de Seguridad Vial provincial y Gendarmería Nacional, actores con los que se realizará una reunión para evaluar y coordinar acciones.

También se han realizado obras de infraestructura para mitigar la problemática como la pavimentación de la Av. Lisandro de la Torre o las mejoras en el acceso al Parque Industrial.

Semáforos transversales

En la continuidad de dichas medidas, se procedió a reponer los semáforos transversales que atraviesan la ruta 8 en las intersecciones con las calles Uruguay, Pellegrini, Chacabuco e Hipólito Yrigoyen. El cambio de semáforo fue completo, tanto los cabezales como los soportes. A través del tiempo y a raíz de distintos siniestros los semáforos se fueron destruyendo. En ninguno de los casos, se tenía la ausencia total del semáforo, pero con esta intervención se recupera la doble señalización.

Los nuevos equipos poseen las mismas características técnicas que los preexistentes, para que los mismos armonicen en su conjunto. La reposición conlleva una inversión de alrededor de 26 mil pesos, ponderada en los beneficios que resulta para todos los venadenses y en especial para los vecinos de los barrios Tiro Federal y Rivadavia.