Lilita se sumó al cierre de campaña de Cambiemos

La diputada nacional Elisa Carrió, quien compite por la renovación de su banca en la Cámara baja, y la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, se trasladaron este jueves a la provincia de Santa Fe para sumarse a las actividades del cierre de campaña de Cambiemos y acompañar a los candidatos locales.

Lilita participó junto al jefe y vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horario Rodríguez y Diego Santilli, de una raviolada en el parador de la localidad santafesina de Fighiera, cerca del límite con la provincia de Buenos Aires, a donde se dirigirían luego para acompañar a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en el cierre de campaña en esa provincia.

“Venimos a acompañar a nuestros candidatos a diputados nacionales Luciano Laspina y Lucila Lehmann”, dijo Carrió e invitó al primer candidato a diputado nacional por Cambiemos en Santa Fe, Albor Cantard, a que se sumara al almuerzo”.

La diputada se sacó fotos con sus seguidores y prometió pasar por la Virgen de San Nicolás para agradecer. Insistió en que el espacio político que representa viene “maravillosamente bien a nivel nacional” y anticipó que “éste será el primer paso para una gran victoria en octubre”

Cantard recibió a la vicepresidenta Gabriela Michetti en el aeropuerto y desde allí destacó la importancia en la elección nacional, del distrito que representa en la elección legislativa.

“Estos pocos más de 20 días de campaña nos han servido, para llegar con mayor conocimiento en toda la provincia, y particularmente en el sur provincial. Hemos aprovechado al máximo estas cuatro semanas”, señaló el candidato y destacó que su tarea como diputado será la de “tender un puente de diálogo entre autoridades provinciales y el gobierno nacional”.

"Estamos en el camino correcto"

En diálogo con el programa La Primera de la Tarde (Radio 2), Michetti elogió el primer año de Cambiemos en el gobierno: “Tanto en el Senado como en Diputados fue muy bueno, con leyes súper importantes que generaron cambios. Estamos en el camino correcto, claro que no todavía para que todo mundo esté bien, después del despatarre de las cuentas públicas que encontramos”, insistió.

En relación con la suba del dólar, la vicepresidenta, quien estuvo acompañada, además, por el presidente de Cambiemos en Santa Fe, Federico Angelini, dijo: “Nos vamos de a poco acostumbrando a algo que es muy sano, un dólar flotante en una banda que no genere una corrida ni una locura en la economía” y en alusión al comportamiento de los ediles de Cambiemos en el Concejo (que no aprobaron el endeudamiento pedido por la intendenta Mónica Fein con el fin de hacer obras), Michetti respondió que no estaba tanto.

“Acabo de enterarme del tema. No puedo tener el conocimiento del país entero. No tengo las razones por las cuales los concejales han tomado esa postura. Habrá una razón, será una razón fiscal”, respondió a la pregunta sobre la posibilidad de que medie entre la intendencia y el Gobierno Nacional”, dijo y agregó que siempre estará disposición para que haya buenos entendimientos”.

Michetti evitó tomar partido por alguno de los candidatos en la interna de Cambiemos en Rosario (Roy López Molina y Ana Martínez. “Me parecen dos candidatazos. Los conozco a los dos y son muy buenos. Es muy difícil para los rosarinos elegir, como lo fue también para los electores de Buenos Aires elegir entre Rodríguez Larreta y yo”, concluyó la vicepresidenta, quien se fotografió además, con la medallista de oro paralímpica Yanina Martínez.