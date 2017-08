Cristina Kirchner cerró la campaña con críticas a Esteban Bullrich

La primera precandidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires, Cristina Kirchner, se refirió a las declaraciones del presidente Mauricio Macri en su cierre de campaña, quien había vinculado la volatilidad del mercado cambiario a la irrupción de la ex mandataria en el escenario político nacional.

"Dijo que la gente estaba nerviosa por el resultado electoral. El ejercicio democrático que presupone emitir un voto, una opinión, no puede constituir ningún riesgo ni poner nervioso a alguien. Es cierto que la gente está nerviosa porque no llega a fin de mes, porque no sabe si la van a echar de su trabajo, porque no le alcanza el dinero", aseguró CFK.

Con un discurso de más de media hora con una impronta más parecida a la de sus años de Presidente, Cristina Kirchner apuntó contra su rival, Esteban Bullrich: "Lo tienen que esconder y hacer callar la boca". "Decían que era el mejor ministro de Educación de la historia, está claro que no lo era", agregó.

"Durante la campaña no hablé de ningún candidato aunque todos los candidatos me mencionaban todos los días como un rezo", sostuvo la ex mandataria en La Matanza, la localidad que eligió para ponerle punto final al primer tramo de la campaña electoral previa a las PASO.

Cristina lanzó duras críticas contra el primer candidato a senador nacional de Cambiemos debido a sus últimas declaraciones. En los últimos días, durante una entrevista, Bullrich expresó varios logros de gestión y entre ellos nombró el de "meter un pibe preso todas las semanas". Esa frase le dio pie a la ex presidente para asegurar que "hay momentos en que la gente muestra la verdadera matriz de pensamiento". "Eso es lo que piensa y este candidato lo ha planteado durante toda la campaña", indicó.

"Tenemos un concepto sobre la educación y la seguridad. Pensamos que mientras más Universidades se abran, más pibes metemos adentro de ellas y menos cárceles vamos a necesitar", dijo la ex jefa de Estado, en referencia a las declaraciones del ex ministro de Educación de la Nación. "Tienen prejuicios y son creencias que están equivocadas", afirmó.

La líder de Unidad Ciudadana criticó las políticas económicas del gobierno durante todo su discurso y pidió que voten a su espacio político "para poder ponerle un freno al gobierno". "El Gobierno no sabe bien cuál es el país que está gobernando. No tiene una noción clara de lo que está pasando. No conoce a sus gobernados", sostuvo.

"No es el ballotage del 2015, ni la primera vuelta del 2019. Es una elección parlamentaria. Ahora. Hoy. Todos sabemos cuál es el voto más directo y que más va a entender el gobierno para comprender que tiene que cambiar el rumbo", señaló Cristina, dejando entrever que ella es la candidata que más oposición le puede plantear al gobierno desde el Congreso de la Nación.

Por último, la ex mandataria le habló a los votantes y sostuvo que "al gobierno lo van a ayudar, si nos ayudan a nosotros a convencerlo de cambiar el rumbo económico".