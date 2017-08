El Banco Central volvió a intervenir en el mercado y el dólar cerró por debajo de $18

El Banco Central vendió US$ 298 millones en el mercado de divisas y logró que la cotización del dólar minorista retroceda cinco centavos, para terminar en $ 17,99.



Después del récord alcanzado el miércoles de $ 18,04, el Banco Central salió a intervenir en el mercado desde el vamos para abastecer a la demanda y logró calmar la presión desatada sobre la divisa, con un volumen inferior de negocios respecto a la rueda previa.



Ayer el total de operaciones fue casi de U$S 977 millones, mientras que el volumen de hoy bajó a US$ 641 millones, un nivel que -no obstante- sigue por encima de los valores promedios de los meses precedentes.



Con los US$ 298 millones de hoy, desde el 28 de julio hasta la fecha las intervenciones suman un total de US$ 1.602,6 millones, una cifra equivalente al 3,3% de las reservas internacionales en poder del Banco Central.



Con todo esto, el dólar minorista terminó este jueves en $ 17,52 para la compra y a $ 17,99 para la venta, en línea con el precio que exhibió el Banco Nación, que se mantuvo en $ 17,50 y $ 17,90 para las puntas compradora y vendedora, respectivamente.