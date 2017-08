Una santafesina de 103 años denunció que la sacaron del padrón y ella quiere votar

Fiel al deber civil, Berta Ritvo, una santafesina de 103 años, había planeado ejercer su derecho a elegir precandidato en las elecciones primarias de este 13 de agosto.

Al consultar el lugar de votación se enteró que no se encontraba en el listado de electores. "Me sacaron del padrón ya dos veces, yo que quiero que la Argentina se levante y vuelva a ser lo que era. Y ahora me sacan del padrón, ¿a ellos les molesta que yo esté viva?", preguntó indignada a un medio santafesino.

Según el artículo 12 del Código Electoral, las personas mayores de 70 años están exentas de votar en las elecciones generales del país; sin embargo, muchos cumplen con el compromiso de todas maneras en cada mesa electoral.

Para Berta, votar significa "levantar un poco la ciudad". Y agregó que ella "cuando alguien hacía realmente algo, lo volvía a votar pensando en las obras que podían seguir haciendo".

Mirta Streiger, su hija, apuntó: "Cuando nos fijamos dónde teníamos que ir a votar y ella no figuraba. En las elecciones anteriores sí figuró y votó. En la anteúltima no figuraba pero la agregaron y pudo votar recién en la segunda vuelta".