Hebe de Bonafini apuntó contra Mirtha Legrand

Hebe de Bonafini encabezó la marcha número 2051 en la Plaza de Mayo con otro discurso lleno de críticas y exabruptos, pero esta vez no solo cargó contra Mauricio Macri, sino que también agregó entre los destinatarios de su diatriba a Mirtha Legrand, Andy Kusnetzoff y los programas de cocina de la televisión.

"Tanto que andan con esa porquería de telefonitos, ¿no podemos poner algo que ponga en negro todos los canales que tienen ellos?", sostuvo, y continuó: "Imaginate, cuando viene la Mirtha, en Canal 13, para que se ponga negro y nadie pueda ver el canal. Si no, nosotros podemos poner un trapito negro a la hora que la señora habla, o apagar la televisión. Cambiar de canal, no, porque no hay nada para ver".

Luego, apuntó contra Kusnetzoff y su nuevo programa que se emite por Telefe: "Y ahora inventaron otra cosa, como si fuese tan bueno, a la noche, con un living igual de grande con Andy Kusnetzoff o no sé cómo se llama ese tarado, que no sirve ni para ver quién viene. Ese ahora hace una cena, así que tenemos dos cenas y un almuerzo. Justo cuando la gente tiene más hambre, parece una locura".

Acto seguido, la titular de Madres de Plaza de Mayo cuestionó a los programas de cocina: "Cuanta más hambre hay en el país, cuando más niños no pueden comer, ni siquiera tomar una taza de café con leche, hay cualquier cantidad de programas de cocineros, que encima no cocinan bien. Es un abuso mostrar cosas que la gente no se puede comprar".

Finalmente, y como ya es habitual, Bonafini también tuvo palabras críticas para Macri. Esta vez, por la declaración jurada que dio a conocer el jefe de Estado. Según Bonafini, se trata de bienes que "no fueron ganados en buena ley".

"Le voy a hablar a la hija de Macri. Toda esa plata que vos tenés se hizo con el hambre de miles y miles de niños de este país. Esa es tu herencia, que alguien alguna vez se lo cuente, que le diga 'tu viejo no se la ganó en buena ley y vos lo que tendrías que hacer es donarla para que los chicos puedan comer", concluyó.