La tasa de suicidio adolescente casi se triplicó en 20 años en la Argentina

La tasa de suicidios entre los adolescentes argentinos creció más del doble en las últimas dos décadas, según un informe realizado por Unicef que alertó de la situación de vulnerabilidad que vive ese sector de la población. En las últimas horas, el país se conmovió por el caso de una chica que cursaba el cuarto año en el Colegio Nacional de La Plata que se disparó en la cabeza tras anunciarlo en una red social.

"La tasa de mortalidad de adolescentes por suicidios pasó de 2,5 durante el trienio 1990-1992 a 6,9 durante el trienio 2013/2015 cada 100.000 habitantes", resaltó el documento "Para cada adolescente, una oportunidad. Posicionamiento sobre adolescencia en el país", presentado a mediados de julio a la prensa.

Al respecto, Unicef Argentina mencionó que en 2015 "se registraron 438 casos" de suicidios y que el 75 por ciento fueron varones. Ese mismo año, unos 3.533 niños, niñas y adolescentes entre 10 y 19 años —diez por día— murieron por causas evitables: accidentes, suicidios o agresiones.

El incremento de las conductas de riesgo, los suicidios y la violencia "apuntan a problemas complejos que afectan a la salud y el bienestar de los adolescentes y que es preciso abordar desde una perspectiva intersectorial", indicó la organización internacional.

Según el estudio, las expresiones más graves de violencia ocurren en privado y en los propios hogares, lo que vuelve difícil su detección.



En ese sentido, resalta que uno de cada tres adolescentes entre los 12 y 14 años y uno de cada cuatro entre los 15 y 17 años sufre castigos físicos por parte de sus padres. A esta situación se agrega que una de cada 10 víctimas de trata para explotación sexual o laboral son menores de 18 años.

"Lo que vemos es que muchos indicadores se complican en la adolescencia", dijo Florence Bauer, representante de Unicef Argentina, en la presentación del documento.

"Quiero hacer un directo, pero no sé por donde transmitirlo, ustedes díganme así ya voy arreglando bien todo para el jueves (por ayer)", expresó y puntualizó: "Si no se lo quieren perder, van a tener que estar atentos a las 7.50 de la mañana", habría anunciado la menor platense en Voxed.

La publicación estaba acompañada de una imagen del disco "Dawn of the Black Hearts" de la banda noruega "Mayhem", de black metal, cuya tapa es famosa por tener la fotografía del cadáver del vocalista Dead (Per Yngve Ohlin), tras su suicidio en abril de 1991.

En la madrugada de este viernes, la chica seguía internada en grave estado.