"La gestión de María Eugenia Vidal es decepcionante"

El precandidato a senador nacional de la provincia de Buenos Aires enfocó sus críticas en el oficialismo y también dejó críticas para su contrincante, Sergio Massa: "Me cuesta mucho creerle".

Florencio Randazzo reforzó sus críticas hacia Cambiemos y esta vez puso énfasis en la tarea de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. Tal como hizo con el Presidente recientemente, ahora consideró que la mandataria de la Provincia tampoco reconoce los problemas de gestión.

El precandidato a senador nacional del PJ por la provincia de Buenos Aires comenzó admitiendo que la victoria de "Mauricio Macri es fruto de nuestros errores, como la soberbia y no reconocer los problemas".

A continuación, aprovechó para trasladar las críticas hacia el oficialismo: "Es similar a lo que hace Vidal. No hay inflación, no hay pobreza, la seguridad va mejorando… ¿dónde vive?", se preguntó durante una entrevista en TN.

"Cuando me preguntan cómo es la gestión de Vidal aclaro que no digo lo que es políticamente conveniente. Yo decía que la de Scioli era muy mala cuando nadie hablaba de Scioli, y ahora digo lo mismo", reforzó el ex ministro de Transporte.

Finalmente, cuestionó la eficacia del gobierno de Cambiemos en la Provincia: "Vidal se presentó para resolver los problemas, no para explicar por qué no se resuelven", indicó al considerar que culpar a los más de 20 años de gestiones peronistas previos no es justificativo válido. "Eso es decepcionante para la sociedad", remató.

Esta semana, Randazzo se expresó en el mismo sentido al apuntar contra la gobernadora y también el Presidente: "Mauricio Macri y María Eugenia Vidal esconden los problemas del país".

"Basta de preguntarse cómo están los hospitales, cómo está la seguridad, cuál es el estado de las escuelas; háganse cargo. Es cierto que (Daniel) Scioli hizo una mala gestión, pero Vidal hace lo mismo", analizo en el marco de una recorrida de campaña en la localidad bonaerense de Junín.