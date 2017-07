El kirchnerismo y aliados del PJ salvaron a De Vido de la expulsión

El oficialismo y el massismo no lograron reunir los dos tercios que necesitaban para echarlo de la Cámara de Diputados; la izquierda y legisladores de Randazzo también votaron a favor del ex ministro de Planificación

Julio De Vido , el otrora poderoso ministro de Planificación del gobierno kirchnerista, procesado en cinco causas judiciales e imputado en otras 26, permanecerá firme en su banca como diputado nacional del Frente para la Victoria.

Tras nueve horas de encendido debate en la Cámara de Diputados, fracasó ayer el intento de expulsar al actual diputado kirchnerista por indignidad moral, una jugada política que impulsaron, en conjunto, el oficialismo, el Frente Renovador, el Frente Progresista y un puñado de diputados peronistas.

Reunieron en total 138 votos. Para alcanzar los dos tercios que exige la Constitución Nacional les faltaron 20 votos. Hubo 3 abstenciones y 20 se ausentaron en el momento de votar.

El kirchnerismo, aliado a otros bloques, reunió 95 votos. Entre ellos se contaron los puntanos de Compromiso Federal; el Frente Cívico por Santiago; 3 diputados de izquierda, el Movimiento Evita (que responde a Florencio Randazzo) y un sector del bloque Justicialista. Todos ellos se exhibieron como un núcleo duro e infranqueable que, al finalizar la sesión, festejaron con una ovación. Varios diputados se arremolinaron alrededor de la banca de De Vido para felicitarlo.

"Conmigo no lo van a lograr, desde el lugar en el que tenga que estar, seguiré batallando en contra de este programa neoliberal que lleva al hambre y la miseria al pueblo argentino", se había defendido De Vido durante su discurso en el recinto.

"No nos importa hoy si alcanzamos el objetivo de la exclusión -enfatizó, en el discurso de cierre, el jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri-. Lo que tenemos que hacer hoy es sembrar valores y protegerlos; no se trata de ganar o perder, hay que tratar de ser o no ser, no solo parecer; tenemos que evitar esa sensación de que el Parlamento es la válvula de escape de las conductas de los ciudadanos."

El oficialismo impulsó la expulsión de De Vido por "indignidad moral" amparado en el artículo 66 de la Constitución Nacional, que confiere a ambas cámaras del Congreso facultades disciplinarias hacia alguno de sus miembros cuando éste incurre en una conducta impropia. Estas facultades van desde la remoción hasta la exclusión del cuerpo. Tanto los oficialistas como la bancada que conduce Sergio Massa alegaron que el prontuario del ex ministro kirchnerista, con cinco procesamientos a cuestas (uno de ellos, referido a la causa sobre la tragedia ferroviaria de Once, con elevación a juicio oral), es por demás contundente como para separarlo de la Cámara de Diputados.