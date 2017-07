El fútbol seguirá siendo gratis por tiempo limitado, pero ya están vendiendo el "pack" de partidos: cuánto cuesta

Habrá fútbol gratis para todos los abonados del cable hasta el 30 de septiembre. Quienes estén suscriptos a cualquier sistema de TV codificada podrán acceder a los partidos de primera división en definición estándar. Para ver las acciones con una mejor calidad de imagen y acceder a la programación que tanto TNT Sports (de Turner) como Fox Sports Premium (de Fox) ofrecerán desde el fin de semana del 20 de agosto, habrá que pagar $300 finales por mes. Los principales operadores de cable y TV satelital comenzarán a ofrecer el llamado "pack fútbol" desde hoy. Incluso está prevista la emisión de un spot publicitario con el lanzamiento del nuevo paquete para ver los partidos de la máxima categoría del fútbol argentino. La información fue confirmada por fuentes cercanas a las empresas que tienen los derechos audiovisuales y a los principales operadores de cable.

Todavía no está confirmado qué ocurrirá después del 30 de septiembre. Se sabe que habrá cuatro partidos (dos de cada señal) en el abono básico, e incluso cabe la posibilidad de que la promoción se extienda en el tiempo. Hace unos días se mencionó la posibilidad de que se prorrogue hasta el 28 de febrero de 2018, cuando se cumpliría el primer semestre del nuevo fútbol por TV, pero nunca fue confirmado ni por las empresas ni por los operadores de cable.La AFA, la Superliga y Fox y Turner firmaron un contrato de cinco años (con opción a otros cinco) el pasado 4 de abril. Según trascendió, se trata de un negocio global de US$ 2000 millones a diez años. Durante ese tiempo, la AFA y la Superliga recibirán ingresos fijos y otros variables, que están atados a la cantidad de abonados y el impacto de la inflación en el abono básico de la TV por cable y satélite. Para quienes piensen ver los partidos exclusivamente por internet en algún dispositivo como el celular, la tablet o la notebook será indispensable suscribirse al "pack fútbol". La promoción para ver los partidos en calidad estándar hasta fines de septiembre no habilitará, en principio, el acceso a la plataforma para visualizar el contenido online.