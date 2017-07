Macri le propuso a Mario Barletta ser embajador de Uruguay. El diputado nacional y ex presidente del radicalismo reemplazaría a Guillermo Montenegro, quien ahora integra la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires

Aunque su nombre fue uno de los que sonó fuerte para formar parte de la lista de precandidatos de Cambiemos al Congreso, parece que Mario Barletta –cuyo mandato como diputado nacional termina este 2017– se hará cargo de la embajada de Uruguay.

El ex jefe del radicalismo confirmó que el presidente Mauricio Macri le propuso ser embajador del vecino país en reemplazo de Guillermo Montenegro, quien actualmente integra la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires.

"Me honra", reconoció Barletta quien aceptó la propuesta. Sin embargo, todavía falta que su designación sea formalizada.

En mayo pasado la Casa Rosada había rechazado la candidatura del ex intendente de la capital provincial y colocado como primer precandidato al secretario de Políticas Universitarias, Albor Cantard lo que generó polémica dentro de la Unión Cívica Radical (UCR). No obstante, en esos tiempos de armado de listas, no fue Barletta el que se mostró más ofendido sino el concejal rosarino Jorge Boasso quien aspiraba a competir por una candidatura al Congreso dentro de Cambiemos. Finalmente Boasso, luego de duras críticas contra el actual presidente de la UCR, José Corral, se presentó por otro partido.