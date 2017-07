Plan de inversiones de Litoral Gas por 2.200 millones de pesos

El gerente de Relaciones Institucionales de Litoral Gas, José María González, brindó algunas aclaraciones en torno a la resolución del Enargas que permitirá operar con mayor presión en el sur santafesino y significará la ampliación de las conexiones de red domiciliarias.

Según explicó, “ésta era una discusión que nosotros teníamos con Transportadora de Gas del Norte (TGN) por el aumento de presiones mínimas garantizadas en puntos de entrega, es decir que nosotros tenemos lugares de conexión con la empresa transportista, que es donde nos entrega el fluido con determinadas características, entre las cuales está la presión garantizada, que es la mínima que nos pueden dar en ese punto, pudiendo ser superior pero nunca inferior”.

Esta controversia que data de un tiempo importante “fue solucionada el 14 de julio con la resolución del Enargas, donde nos da la razón y obliga a TGN a mantener una presión garantizada superior a la que teníamos, pasando de 33 a 38 bar”, indicó González, sosteniendo que esto permitirá que muchos vecinos que tenían la factibilidad condicionada a obras de expansión se puedan conectar, siendo independiente de obras que haya que hacer para el desarrollo futuro.

“Lo que nosotros queríamos aclarar es que no fue una excusa de Litoral Gas en primer lugar; que la resolución no nos ordena a nosotros, sino a TGN a aumentar la presión; y que no es un aumento de presión, sino un aumento de la presión garantizada”, precisó el gerente luego de las declaraciones e informes que se registraron en torno a esta situación técnica, pero que impactará directamente en la posibilidad de que los vecinos puedan conectarse al gas de red.

“Gran parte de los clientes que tenían la factibilidad condicionada van a poder conectarse, mientras que para expansiones mayores va a haber que hacer obras complementarias, pero las mismas ya se están discutiendo y definiendo de qué manera la vamos a enfrentar”, puntualizó el gerente de Relaciones Institucionales de Litoral Gas. Y explicó: “Se abre una situación más favorable porque tenemos dentro de nuestro plan de inversión un volumen de obra para todas las localidades donde tiene concesión Litoral Gas de 2.200 millones de pesos para los próximos cinco años, donde ya está contemplada, por ejemplo, la ampliación del Gasoducto Regional Sur”.

En este marco aclaró que con este nuevo nivel de presión “deberemos revisar el proyecto de ampliación del Gasoducto Regional Sur, pero la posibilidad es concreta de que sea Litoral Gas la que ejecute las obras”, enfatizó.

Por último José María González manifestó que “Litoral Gas se va a comunicar con todas las personas que tenían factibilidad pendiente y va a empezar a entregar la factibilidad para que se conecten. Estamos hablando de que es algo a resolver en el corto plazo”, sentenció.