Motiva charla para padres sobre el daño que provoca las adicciones en sus hijos

En la Escuela Secundaria Nº 244 de María Teresa, el grupo de trabajo que encabeza el reconocido vecino Claudio Bertrán, organizó junto al senador Lisandro Enrico, una charla abierta para padres e instituciones. La actividad, que contó con la disertación del médico psiquiatra Gustavo César De Vega, de la Universidad Nacional de Rosario, hizo foco en el problema de los adolescentes con los videojuegos, celulares, redes sociales, tabaco, alcohol y drogas.

“El objetivo de ésta actividad es sensibilizar y comprometer a la comunidad de María Teresa a informarse y comunicar sobre la prevención de las adicciones”, aseguró Bertrán tras la actividad. Es que para él, hay una serie de características de la adolescencia a tener en cuenta y considerar profundamente, porque “entre los 7 y los 20 años es una etapa que coincide con la maduración y una serie de procesos de cambio que se van dando y que cuando se distorsionan vamos a tener lo que habitualmente vemos, dicho a grandes rasgos como trastornos, conductas o problemas antisociales”.

En este sentido, coincidiendo con la postura de De Vega, reconoció que gran parte de los adolescentes que consumen drogas no son adictos y que “básicamente tienen un trastorno antisocial en distintas intensidades pero donde están ligados los controles de impulsos y donde fundamentalmente se modificaron, distorsionado, alterado, las características que deberían de haber sido de competencias psicosociales y se transformaron en conflictos psicosociales”.

La arquitectura del cerebro: un vaso de fernet es igual a un litro de vino

El médico psiquiatra rosarino explicó la arquitectura del cerebro y lo que sucede cuando los niños y jóvenes consumen droga y alcohol u otras sustancias. “Si a los 14 o 15 fuman marihuana todos los fines de semana, por ahí convencieron a los padres en tener una plantita no ‘contaminada’, así no van a comprarla y los papás están contentos porque el nene se fuma un porrito ‘saludable’, no problemático. Esto me parece bizarro, sicótico en términos de la falla del contacto con la realidad”, remarcó en primer lugar.

Luego, aseguró que una de las bebidas más populares entre los adolescentes hoy en día, el fernet con coca, tiene 40 % o más de alcohol, igual que la bebida destilada, el whisky, el gin o el vodka, “andan igual y quiere decir que si pensamos que el vino tiene aproximadamente 10 a 12 grados y el fernet está multiplicado por cuatro, si un chico toma un vaso de fernet está tomando prácticamente un litro de vino, y con el agravante que el alcohol tiene un depresor y cafeína”, dijo.

Para De Vega, “el alcohol desinhibe, bloquea el frontal, porque lo primero que hace es deprimir la parte más sofisticada que es el ‘doctor Jekill’ de la famosa novela, lo pone a dormir y queda el ‘mister Hyde’, con más capacidad de movimiento, con lo cual con eso la arquitectura del cerebro se complica”.

“Y así transcurre mucha gente joven –continuó- toda la adolescencia y lo hace cada semana o quince días y es un problema. Además porque el chico que va el viernes a la previa y toma alcohol con estimulantes, el sábado duerme, se recupera el domingo y está mejor pero el lunes. Pero martes o miércoles sigue teniendo en su organismo los efectos de esa resaca”.