Se realizará el acto para conmemorar el atentado a la AMIA

Con el lema "23 años de impunidad en la historia de todos", este martes se realizará el tradicional acto de conmemoración del atentado terrorista a la AMIA, que en 1994 mató a 85 personas. Allí se renovarán las demandas de justicia y el reclamo de captura de los iraníes acusados por ese ataque.

La ceremonia se iniciará a las 9.30 con la presencia de familiares y amigos de las víctimas y sobrevivientes del atentado, dirigentes de la comunidad judía y funcionarios gubernamentales, entre otros.

Por el gobierno nacional participarán el jefe de Gabinete, Marcos Peña, junto a los ministros de Justicia, Germán Garavano y de Ambiente, Sergio Bergman, mientras que no asistirá el presidente Mauricio Macri.

Agustín Zbar, presidente de la mutual judía, afirmó que "la impunidad es un peso insoportable para la sociedad toda, por eso perseguimos justicia con mayúsculas".

Por el ataque producido el 18 de julio de 1994 la justicia argentina pidió la captura, vía Interpol, del ex ministro de Defensa iraní Ahmah Vahidi, el ex consejero cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires Mohsen Rabbani, el ex ministro de Inteligencia Ali Fallahijan, el ex jefe de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezzai y Ahnmad Reza Ashgari o Mohsen Randjbaran, tercer secretario de la embajada iraní con posible doble identidad, considerados autores intelectuales del atentado.

El fiscal federal de la UFI AMIA Roberto Salum aseguró que se está "avanzando en algunos aspectos" de la investigación tras el hallazgo de material genético que "no coincide" con ninguna de las víctimas y que se intenta identificar. Y estimó que en el juicio conocido como AMIA II, que investiga el encubrimiento del atentado, se podría conocer un veredicto "a fin de año" si "los alegatos empiezan inmediatamente después de la feria" judicial.

Como ocurre todos los años, a las 9.53, hora exacta de la explosión de la bomba, se escuchará el sonido de la sirena y se leerán los 85 nombres de quienes murieron en el atentado.

Los organizadores dijeron que se volverá a reclamar "por el esclarecimiento de la peor masacre terrorista ocurrida en el país, y el enjuiciamiento y condena de todos los responsables".

En tanto, el presidente del Congreso Judío Latinoamericano (CJL), Adrián Werthein, afirmó que "el atentado a la AMIA es un hecho que empobrece a la Argentina; es un hecho penoso y es lamentable que después de tantos años no haya podido ser esclarecido".

"Acompañamos con el sufrimiento a las víctimas. Mañana es un día de sabor amargo. Hay que pasarlo, hay que estar junto a quienes lo han sufrido, demandando que la Justicia siga investigando para que esto pueda ser finalmente esclarecido y los culpables castigados como debe ser", destacó.

En diálogo con la Agencia Judía de Noticias, en el marco de la novena edición del Encuentro de Parlamentarios Latinoamericanos del CJL, Werthein sostuvo que "el esclarecimiento de estos actos de terrorismo, como es el caso de la AMIA o la muerte sospechosa de un crimen del fiscal (Alberto) Nisman es muy importante".

"Algunos jueces que nos han visitado de otros países dicen que no todas las causas de terrorismo se esclarecen en el mundo, pero muchas de ellas sí. Y más cuando existen conexiones locales o intervenciones de países extranjeros. Es muy importante porque la vigencia de la Ley y de la seguridad jurídica es esencial para la convivencia de la sociedad argentina en su conjunto".