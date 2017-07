Octavos de final : Lo que viene en la Copa Santa Fe

Después de la victoria de Unión de Sunchales ante Atlético Sastre el pasado domingo, el cronograma de partidos que se avecina incluye los debuts de Rosario Central, Newell's, Colón, Unión y Atlético de Rafaela.

La programación es la siguiente:

Sábado 22 de julio:

Atlético San Jorge vs PSM (15.30)

Colón vs 9 de Julio de Rafaela (15.30)

Rosario Central vs Alianza Sport (16.00)

Domingo 23 de julio:

Newell's vs Sportivo Rivadavia (15.00)

Sportivo Las Parejas vs Argentino Las Parejas (15.30) TV

Unión vs Huracán de Villa Ocampo (16.00)

Atlético de Rafaela vs Florida de Clucella (a confirmar día y horario)