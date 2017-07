Acuña: "Hay que defender la capitalidad de la provincia"

“En mi vida como legislador siempre mantuve la cautela de no opinar sin documentación que lo respalde. Puede gustar o no pero no pueden discutirse las documentaciones. Efectivamente, la historia marca que la ruta 1 no se terminó porque plata de la ruta 1 fue a terminar obras en Rosario. Para mí está mal como santafesino, pero no hago un juicio de valor, solo hago el relato de lo que sucedió. Acá había obras de desagües se destinó esa plata para obras en Rosario. El argumento siempre es que después se repone el dinero, pero la verdad es que las obras se atrasan o no se cumplen” explicó Acuña al ser consultado por sus declaraciones sobre la centralidad política de Rosario.

“Han pasado un endeudamiento de 500 millones y cuando usted analiza el contexto de esas obras descubre que, puntualmente, una obra que es vital, central para la ciudad como es la ampliación de la toma de agua de Santa Fe, sale de la cámara de diputados y por obra de magia en el senado desaparece el proyecto”.

“Además de la documentación, está mi posición clara. Ningún socialista se animaría al debate. Nosotros no tenemos un puerto porque la voluntad política de Rosario no quiere que tengamos un puerto. Defender la capitalidad de la provincia no significa contentarnos solo porque queda establecida en la constitución, sino que hay que defenderla” afirmó.

“Cuando reclamo inversiones no solo pido la mejora del servicio, que haya obras en la ciudad significa que hay trabajo, eso se derrama en la ciudad. Cuando uno defiende esto, defiende mucho más que solo la inversión”.

“Una elección es un tiempo de reflexión, yo no hago problemas personales de los políticos. No hay cuestiones personales, no se trata de ser buenos o malos. Pero la política necesita más de buenos muchachos” destacó Acuña.

“El socialismo tiene un candidato, Emilio Jatón me parece que es una buena persona. Pero cuando digo que Emilio tuvo la oportunidad de defender a Santa Fe y no lo hizo, desde el plano político tengo que hacer la observación. El socialismo quiere que Jatón sea intendente en el futuro y está bien como estrategia, pero nosotros necesitamos que se defiendan los intereses de Santa Fe y no un representante de la centralidad del poder de Rosario” manifestó al aire en Sin Mordaza Tv.

“La sociedad se queja de la política, lejos de enamorarla permanentemente la desilusionamos. Pero hay que plantearse esto, el candidato no solo tiene que ser bonito, simpático o conocido, tiene que estudiar y prepararse para el cargo público con responsabilidad. Yo esto lo debato mucho puertas adentro, aunque cueste”.

“En algún momento tenemos que reflexionar, la política no puede estar vacía de contenido. Sin hipocresías, si estamos en un cargo para defender los intereses de La Capital, que lo haga, esa es mi crítica. Es hora que plantemos banderas y defendamos los intereses de la ciudad” finalizó.

Fuente: NDS-SM