Arias: temen que afecte al pueblo la crisis hídrica que azota a los campos

Autoridades y productores de esta localidad manifestaron su preocupación por considerar que los problemas hídricos son cada vez más graves, al tiempo que entendieron que si no hay medidas de fondo, esta población de unos 10.000 habitantes corre el riesgo de padecer los embates del agua

Desde hace tiempo, el intendente municipal Matías Gvozdenovich viene solicitando ayuda a las distintas autoridades y órganos nacionales y provinciales.

Las respuestas oficiales aparecieron con dos importantes alteos en la ruta 8, uno de ellos entre Arias y Alejo Ledesma, y el otro cerca de Maggiolo, en el límite con Santa Fe.

Pero la situación local es completamente diferente.

Dos inmensas lagunas amenazan a la localidad por el Norte y desde el Sur y, si llegan a manifestarse precipitaciones de importancia, el pueblo corre serios riesgos de anegamientos.

“Esto no lo he visto nunca”, resalta Gvozdenovich, para aclarar que los esfuerzos que se realizan chocan contra las grandes masas hídricas subterráneas que presionan.

En la zona rural

Los mismos productores registran y viralizan imágenes que dan cuenta del crítico estado de los suelos en las regiones al sur del pueblo y en dirección a las áreas agropecuarias de Santa Fe.

Fernando Rossi es un reconocido contratista de la zona rural del departamento Marcos Juárez. Como a varios trabajadores del rubro, la problemática hídrica puso en vilo en reiteradas ocasiones a sus maquinarias, lo que derivó en importantes pérdidas económicas.

Consciente de que el problema es cada vez más grave, destaca la urgente necesidad de tomar medidas que contribuyan a descomprimir la situación hídrica, por entender que no solamente trae inconvenientes en el ámbito rural sino que con el tiempo puede ser un problema para los habitantes de Arias.

“Hace dos años que padecemos esto, alguien tiene que hacer algo. A esta agua hay que sacarla de alguna manera, si no las consecuencias serán catastróficas para el pueblo. Ya lo es en la zona rural, con gente que lo ha perdido todo. Alguien tiene que dar una solución”, reclamó Rossi.

Y agregó: “No podemos entrar a los campos. Hay cientos de camiones paralizados sin poder sacar la cosecha y por tal situación nosotros trabajamos a cuentagotas. Rompimos herramientas que quedaron enterradas, pero a pesar de tantas dificultades, seguimos pagando algunas máquinas. Las cuotas siguen llegando y pareciera como que a nadie le importa nada”.

No hay rencor en las palabras de Rossi, pero se horroriza de sólo pensar qué sucederá si las napas siguen ascendiendo, y estima que actualmente están a solamente 50 centímetros de la superficie.

Los productores consideran que de tal manera es imposible trabajar. Las zonas de Maggiolo y Arias han colapsado.

“Fuimos a sembrar un campo de 200 hectáreas y la mitad está inundada”, lamentó el productor.

Por último, Rossi estimó que si los pronósticos futuros de abundantes lluvias llegaran a cumplirse, las consecuencias serán realmente importanes.

“No se puede sembrar, tampoco se puede levantar la cosecha. Los tambos están cerrados y los caminos rurales están destruidos, y así el panorama es completamente sombrío”, tal las afirmaciones de este contratista rural que al igual que muchos otros espera soluciones de fondo.

