Gonorrea: gran avance contra esta enfermedad

La semana pasada, la Organización Mundial de la Salud lanzó un alerta sobre la gonorrea, una enfermedad de transmisión sexual que se está volviendo cada vez más difícil de tratar (en algunos casos, hasta imposible) por la resistencia a los antibióticos. Pero ahora hay nuevos datos esperanzadores: demostraron que una vacuna contra la meningitis puede tener éxito para tratar la gonorrea.

El estudio se publicó hoy en la revista The Lancet y señala que los individuos vacunados con el meningococo B, la bacteria responsable de la meningitis, son menos propensos que otros a ser infectados por la gonorrea.

La publicación de este trabajo en la revista médica The Lancet se produce El estudio podía otorgar “una nueva pista para el desarrollo de una vacuna”, destacó The Lancet, que matizó que por el momento este objetivo no ha sido logrado, “pese a más de un siglo de investigaciones”.

Los datos del estudio se basan en la observación de los resultados de una campaña de vacunación contra el meningococo B en Nueva Zelanda entre 2004 y 2006, que involucró a más de un millón de pacientes. Al examinar los datos de 14.000 personas, los autores del estudio determinaron que la vacuna reducía en un 31% los casos de gonorrea.

Pese a que los síntomas de la meningitis y los de la gonorrea son muy diferentes, las bacterias causantes tienen un gran parecido genético. “Es la primera vez que observamos una protección contra la gonorrea gracias a una vacuna, aunque el mecanismo de esta respuesta inmunitaria por el momento no se conoce”, comentó una de las autoras del estudio, la doctora Helen Petousis-Harris, de la universidad de Auckland. Según los científicos, van a ser necesarias nuevas investigaciones para ver si las vacunas más recientes tienen un efecto similar.

La gonorrea es una infección que puede afectar los órganos genitales, el recto y la garganta. Se transmite durante las relaciones sexuales sin protección por vía oral, anal y vaginal.

Fuente: NDS - Clarín