El femicidio de la estudiante de Medicina

Las crónicas policiales dicen que a las 3:30 AM Ariel Osvaldo Báez, de 23 años, entró a la casa de Emma, las violó a ambas, las golpeó con una pala de punta, asesinó a Emma e incendió la casa.

La chica que sobrevivió declaró ante la justicia, narró los hechos y aportó el apodo del sospechoso. Sabía quién era porque unas horas antes se lo habían cruzado en la calle.

La policía lo encontró durmiendo en su casa, junto a su mujer y su hija de un mes. En el mismo lugar estaba la pala que pudo haber sido usada durante el ataque y ropa manchada con sangre. La fiscal platense Virginia Bravo quedó a cargo de la causa y le imputó a Báez el crimen de Emma y el intento de asesinato y abuso sexual de su compañera.

Según publicó el diario El Día, en su Facebook, cuando se conoció el femicidio de Micaela García, Emma había publicado un mensaje contra la violencia de género. “Micaela, no tengo idea quién eras, no sé cómo eras, jamás te vi en mi vida”, decía. “Hoy me da muchísima rabia tener que hablar de vos en pasado y con tanto dolor. Ya no volvés a casa, ya no seguís tu día a día porque alguien se cobró tu vida tan frágil e inocente”.

Comunidad educativa movilizada

Desde el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP convocaron a una movilización para hoy en La Plata. “La angustia y la bronca nos cierra el pecho y la garganta, con el correr de las horas fue llegando la noticia y los que la conocimos de cerca no lo podemos creer. A pesar de las noticias malintencionadas, que no hablan de femicidio sino de “abuso sexual y asesinato en el contexto de un robo”, o algunos medios que transmitieron la noticia de que las chicas estaban consumiendo pastillas y alcohol como si eso atenuara la gravedad”, dice el comunicado de la convocatoria.

“Para los que no la conocieron”, sigue el texto, “Emma era una compañera excepcional, siempre alegre a pesar de las adversidades. Siempre con una sonrisa para compartir. Emma era una compañera profundamente solidaria, siempre tenía palabras de aliento para los demás. Se esforzaba muchísimo por llevar adelante la carrera, y a la par de sus estudios fue durante los últimos años ayudante alumna de la Cátedra de Biología, preocupada y comprometida en dar las mejores clases para que los compañeros de primer año entiendan la materia”.

La marcha está convocada para hoy lunes a las 17 horas y saldrá de la Facultad de Ciencias Médicas. La UNLP declaró una jornada de duelo y se otorgó “facilidades académicas para poder asistir a la movilización”.



