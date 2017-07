Balagué: "Tenemos que hablar de justicia educativa, no solo de equidad"

La ministra de educación Claudia Balagué, se manifestó en Cadena Oh!, 87.9, Santa Fe, sobre la realidad educativa nacional y provincial.

Al aire en Agenda Santa Fe, Balagué se manifestó sobre la paritaria nacional. “La verdad que es una paritaria muy importante, que se hacía con regularidad. Es siempre una referencia nacional para cada uno de los debates en las provincias, pero servía de base para que todas las provincias tuvieran un piso mínimo”.

“Hay muchas provincias que persisten con conflictos docentes en varias provincias, Santa Fe hemos cerrado bien las paritarias con un incremento importante en lo salarial y con una cláusula de ajuste automático. Se tiene que tener el respaldo financiero y también la decisión política de respaldo a la educación, y eso nos permitió tener un ciclo lectivo bastante normal”.

“No se ve todavía una política pública trazada a nivel nacional que es lo que muchas veces discutimos en consejo federal de educación, algunos planes aislados como conectividad en las escuelas, pero eso no es una política educativa. Se presentó el plan maestro en el congreso que es una serie de metas bastante aisladas entre sí y que va a necesitar un financiamiento que no se sabe cuál va a ser. Educación es el sistema más grande que tenemos y requiere financiamiento constante” explicó.

Asimetría

Ante la pregunta de qué hacer con las asimetrías sociales tanto a nivel provincial como a nivel local dentro de cada ciudad, la ministra expresó que “hoy hablamos de trayectorias diferenciadas, las trayectorias comunes están en desuso precisamente porque partimos de bases muy diferentes, hay que hablar de justica educativa y no solo de equidad. Hay que poner mucho más énfasis en trayectorias educativas más complejas, para que todos puedan terminar la secundaria, por ejemplo”.

Baja de imputabilidad

“Yo estoy totalmente en contra y me parece cortar el hilo por lo más débil, no es abordar integralmente la problemática que tenemos. Nosotros en Santa Fe tenemos el programa Nueva Oportunidad que precisamente trabaja con chicos con historial de problemas de delincuencia, y allí abordamos el seguimiento de estas juventudes, el trabajo si no se puede escolarizar directamente hay pasos intermedios, como trabajar en oficios y darle la posibilidad de tener un trabajo digno. Hay muchas estrategias desde lo social y lo educativo” se posicionó Balagué.

Inseguridad

Frente a la consulta de cuánto afecta la inseguridad en la escolaridad, la entrevistada expresó “hoy también se sabe a nivel internacional que la escuela debe trabajar la convivencia, en nuestra época esto era natural, se manejaba el respeto. Se ha tergiversado tanto el ambiente escolar que hoy se habla de estrategias específicas, por ejemplo los consejos de convivencia escolar, donde dialogan los chicos, los padres, los docentes, proveemos especialistas, la agencia de prevención en violencia y adicciones, para que justamente los chicos no naturalicen esto, que impacta en el resultado educativo”.

“Lanzamos una propuesta del manejo del lenguaje audio visual, que es clave para los jóvenes hoy. Y estamos trabajando para que ellos mismos produzcan cortos que hablen de bulling, de violencia, y la propuesta que surge después es maravillosa” comentó.

“Esto es propio de la sociedad capitalista, que se ha agudizado con el neoliberalismo, aunque hay muchas propuestas que ya están en funcionamiento. No hay otra institución que cumpla ese rol, cuando el tejido social está desmembrado la escuela toma centralidad y nosotros impulsamos esto. El docente tiene que saber que no está solo, nosotros siempre impulsamos el trabajo en red, no están solos para enfrentar situaciones complejas” finalizó.

Fuente: NVS-SM