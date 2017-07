Batistuta: "Higuaín desperdició chances clave en las finales"

El ex fútbolista y goleador Gabriel Batistuta criticó al delantero del seleccionado argentino Gonzalo Higuaín porque "desperdició chances claves" en las tres finales que jugó en la Copa del Mundo de Brasil 2014, Copa América de Chile 2015 y Copa América Centenario de Estados Unidos 2016.

"Higuaín desperdició chances clave en las tres finales", dijo el Bati en una entrevista a la revista oficial de la FIFA y agregó: "hizo todo bien, menos patear al arco".

El Batigol, segundo goleador del seleccionado argentino con 54 tantos, superado por Lionel Messi con 57, dijo: "Si a Higuaín le hubiera pasado en otro partido, o en una primera fase, no pasaba nada. Al contrario, todos habríamos aplaudido porque se creó la situación él mismo".

El ex delantero de Newell's, River y Boca fue el autor de los dos goles con los cuales Argentina le ganó la final de la Copa América de Ecuador 1993, por 2 a 1, sumando 10 en tres mundiales y 13 en dos copas América.

Pese a esa riquísima historia con la casaca Argentina, en donde fue dos veces campeón de América y una de la Copa Confederaciones, el delantero fue tratado con indiferencia cuando visitó hace pocos meses al plantel del seleccionado, señaló el Diario Correo de Perú.

"Me hubiese gustado entrar al vestuario del seleccionado y que me saluden todos, no por quien soy yo, sino porque jugué ahí y compartí ese mismo ambiente. No creo que me hayan faltado el respeto, sino que no lo hicieron porque no lo sentían", dijo Batistuta.

Fuente: NDS - TyC Sports