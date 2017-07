Crimen de Noelia Muchiutti: fiscalía pedirá la pena máxima

Los fiscales Jorge Nessier y Cristina Ferraro solicitarán la prisión perpetua del hombre de 27 años imputado como autor del homicidio de Noelía Soledad Mucchiutti ocurrido en octubre de 2014 en la ciudad de Santa Fe. Así lo adelantaron los funcionarios del MPA al juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Jorge Pegassano, en la audiencia preliminar realizada el viernes pasado en los tribunales de la capital provincial, informó la oficina de prensa del MPA.

El imputado, Federico Leandro Ochoa, fue imputado el 12 de octubre de 2014 por los fiscales como autor del delito de homicidio calificado por el vínculo y por el empleo de arma de fuego, por un hecho ocurrido un día antes, en la casa que habitaba el imputado, ubicada en calle Lavaisse al 3.900 de la capital provincial. Minutos después de las 3 de la madrugada, la víctima recibió un disparo de arma de fuego en el rostro.

“Ochoa le disparó intencionalmente y con el objetivo de quitarle la vida a la mujer con quien no convivía, pero sí tenía una relación amorosa”, indicaron los fiscales. “Una hora más tarde, el imputado fue visto por policías en inmediaciones de las calles Lavaisse y la avenida Peñaloza, mientras trasladaba el cuerpo de la víctima”, relataron.

Los fiscales Nessier y Ferraro se refirieron a la pena que solicitarán y manifestaron que “el imputado cometió el delito en perjuicio de una joven mujer y madre de dos menores; en horas de la noche y dentro de una vivienda en la que estaba con la víctima a solas”.

Los dos hijos menores de edad de la víctima se constituyeron como querellantes en la investigación. Ambos son representados por su padre y quien era el concubino de la mujer fallecida, Norberto Sebastián Jesús Leiva. La representación técnica es de la abogada Carolina Walker Torres.

La familia

“Mi hermana era una mujer llena de vida, que tenía 29 años, una familia, un hijo de 9 años y una bebé de 18 meses. Es por ellos fundamentalmente que exigimos que se haga justicia. Queremos que este tipo pague y se pudra en la cárcel”, enfatizó Gustavo Muchiutti, hermano de Noelia Soledad en una entrevista publicada por El Litoral tiempo atrás.

“Ella vivía en barrio Los Hornos, con su esposo y sus chicos, pero la mataron en una casa cerca de la esquina de avenida Peñaloza y calle Lavaisse, en Villa Hipódromo. Después nos enteramos de que era la casa de su amante y comenzamos a atar cabos. Desde que ella comenzó a salir con este sujeto, empezaron a faltar cosas de valor en la casa de mis padres, en la mía, en su propio hogar. Una moto, una notebook, un teléfono, dinero en efectivo... Evidentemente él ‘le comía la cabeza’. Era drogadicto. Ella le daba plata, lo mantenía”, aseguró Gustavo.

“Hacía tiempo que yo la notaba asustada a mi hija”, recordó Alicia Antonelli entre sollozos. “Un día le pregunté qué le pasaba, para que me diga la verdad. Pero ella sólo me dijo ‘no pasa nada, quedate tranquila’ y me abrazó. Yo no me quedé tranquila, porque sabía que ella no estaba bien. Ahora me doy cuenta de que estaba presionada por este tipo”.

Fuente: NVS - El Litoral